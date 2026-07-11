'Cuti' Romero afirma que le ADN ganador de Argentina les viene de la generación anterior

"Sí, es ADN pero ADN más que todo de Leo, de 'Fide' que nosotros lo vimos crecer así que siempre han sido golpeados, criticados y siempre se levantaron y fueron de nuevo y le dio fruto, así que a nosotros no nos queda otra que seguir eso, de seguir esa vivencia que tuvo el capitán durante todos los años en la selección y ese es el plus que siempre se saca", indicó Romero.

El defensor marcó uno de los goles de la remontada por 3-2 sobre Egipto y hoy explicó en Kansas City, al explicar cómo se logró dar la vuelta al marcador tras ir perdiendo por dos goles.

El otro central argentino, Lisandro Martínez, aseguró, mientras, que lo que identifica al cuadro Albiceleste es "respetar al rival siempre".

"Lo hemos hecho en cada partido y si Suiza está en esta instancia es porque hay mucho mérito. Vimos el partido con Colombia y siempre intentaron jugar. Son muy fuertes físicamente, en el juego aéreo también y creo que va a ser un lindo espectáculo", afirmó en la zona mixta del campo de entrenamiento del Sporting Kansas City.