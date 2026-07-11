Erik Guadamud conquista el oro mundial en arrancada y suma dos platas en Colombia

Guadamud, que partía como uno de los grandes favoritos de la categoría, confirmó su excelente estado de forma al subir tres veces al podio. El español conquistó el título mundial en arrancada con un levantamiento de 156 kilos, después de asegurar un primer intento válido de 151 y rozar los 161 en su tercer intento.

En dos tiempos levantó 188 kilos, registro que le valió la medalla de plata, mismo resultado que obtuvo en el total olímpico con una marca de 344. El doblete de oros estuvo muy cerca, ya que se le escaparon los 194 kilos de su último intento.

También dejó una actuación destacada el aragonés Agoney Rodríguez, que tuvo que competir en la categoría de 88 kilos —nueve kilos por encima de su peso habitual de 79- debido a un error de inscripción.

Lejos de acusar la diferencia, el canario completó una serie de arrancada con tres intentos válidos de 110, 114 y 116 kilos, resultado que le permitió finalizar décimo del mundo tras haber sido tercero en el grupo B.

En dos tiempos levantó 140 kilos terminando cuarto de su grupo y duodécimo en la clasificación general. Con un total olímpico de 256 kg concluyó en la undécima posición mundial.