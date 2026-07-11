La niebla suspende la tercera jornada del Abierto de Escocia con Jon Rahm

El torneo fue suspendido al poco de que los primeros golfistas comenzaran la tercera ronda debido a la abundante niebla, según anunció la organización, que dará "más detalles en breve" en función de las condiciones climáticas.

Algunos de los jugadores afectados son los españoles Jon Rahm, Eugenio Chacarra, Nacho Elvira y Alejandro Del Rey, que pasaron el corte tras las dos primeras jornadas de competición.

Al inicio de la tercera jornada, el norirlandés Rory McIlroy, número dos mundial, comparte con el surcoreano Tom Kim y el inglés Jordan Smith el liderato del Abierto de Escocia.