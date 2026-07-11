Sábado, 11 de julio de 2026

- ARGENTINA-SUIZA. Argentina juega contra Suiza este sábado en el stadio Arrowhead de Kansas City (Misuri, EEUU), por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo. Por Óscar González.

- ESPAÑA. Al día siguiente de lograr el pase a las semifinales del Mundial tras ganar 2-1 a Bélgica, la selección española que dirige Luis de la Fuente empieza a prepararse para el duelo contra Francia, antes de viajar a Dallas, donde el martes ambas selecciones jugarán en el estadio AT&T de Arlington, Texas (EEUU). Por Óscar Maya Belchí.

- Los Ángeles (EE.UU.). “Francia no es mejor que España”. La frase de Lamine Yamal a principios de mes y que este martes 14 de julio tendrá la oportunidad de hacer buena por tercera vez en su carrera. El futbolista acostumbra a ser protagonista en estos duelos, y en las semifinales de la Eurocopa también lo fue en un cruce de declaraciones. Por Óscar Maya

- MÉXICO. Ciudad de México. El director de seguridad de la FIFA en México, Rodrigo Martínez-Celis, charla con EFE sobre el balance final de la Copa del Mundo 2026 en el país norteamericano, así como del trabajo de las autoridades para garantizar el desarrollo del torneo o los masivos festejos que acabaron con cinco muertos.

- EGIPTO. El Cairo. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibe a la selección nacional de fútbol, tras su histórica actuación en el Mundial, al haber llegado a octavos de final, aunque con la frustración de haber perdido con Argentina en el partido más polémico hasta el momento en el torneo.

Redacción deportes. La undécima carrera al esprint de la temporada de MotoGP se disputa este sábado en el Sachsenrig alemán después de los entrenamientos libres y las sesiones de clasificación de todas las categorías del Gran Premio de Alemania.

Bergerac (Francia). Tan solo dos 'tachuelas' de cuarta categoría jalonan este sábado la octava etapa del Tour de Francia, de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, con el esloveno Tadej Pogacar como sólido líder. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. La primera final de la historia en el Grand Slam entre dos jugadoras de la República Checa se juega este sábado en la Pista Central del All England Club londindense con el pulso entre Linda Noskova y Karolina Muchova, aspirantes a la gloria del reputado torneo y a lustrar los respectivos historiales con un éxito sin precedentes. Información de Santiago Aparicio.

- Tour de Francia (hasta 26). 8ª etapa (FOTO): Périgueux-Bergerac, de 182 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final:

. NORUEGA-INGLATERRA, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (21.00 GMT). Información de Hugo Barcia.

. ARGENTINA-SUIZA, en el Arrowhead Stadium de Kansas City (01.00 GMT del domingo). Información de Óscar González.

- ESPAÑA. España empieza a prepararse para el duelo contra Francia, antes de viajar a Dallas (FOTO) (VÏDEO)

- Los Ángeles (EE.UU.). “Francia no es mejor que España”. La frase de Lamine Yamal a principios de mes y que este martes 14 de julio tendrá la oportunidad de hacer buena por tercera vez en su carrera. (FOTO)

- Ciudad de México. Entrevista con el director de seguridad de la FIFA en México, Rodrigo Martínez-Celis.

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.50 a 12.20 GMT) y carrera esprint del MotoGP (13.00 GMT) del Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 8ª cita, en el Donington Park británico. Primera carrera (14.30 GMT).

- La selección argentina recibe en la ciudad de San Juan a la de Gales por la segunda fecha del nuevo Nations Championship.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Final femenina (no antes de las 15.00 GMT): Linda Noskova (CZE/9)-Karolina Muchova (CZE/10). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

. Previa de la final masculina: Jannik Sinner (ITA/1)-Alexander Zverev (GER/3).

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Redacción EFE Deportes