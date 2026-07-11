Scaloni: "España está haciendo las cosas muy bien y es un equipo temible"

Scaloni, que vio el partido en el que la selección española derrotó por 2-1 a Bélgica antes del entrenamiento de la Albiceleste, consideró que La Roja "está yendo de menos a más, más allá de que aún no es el equipo que ha mostrado. Las condiciones, por la hora y el campo seco, tampoco le han ayudado, porque necesita mover el balón rápido".

"Tiene una dura prueba (contra Francia), que va a poner a cada uno en su sitio, pero está haciendo las cosas muy bien y es un equipo temible", añadió.

Scaloni destacó la igualdad que hay en el torneo. "España ganó merecidamente, pero le costó. Solo Francia dio un golpe de autoridad (contra Marruecos) y ha demostrado que tiene un nivel muy alto", destacó.