Del Toro: "Todo va según lo previsto y trato de disfrutar"

"Ya he tenido un año bastante bueno y toda esta semana está pasando según lo previsto. Seguimos con el plan, intentamos dar lo mejor de nosotros como equipo y lo conseguimos cada día", comentó tras subir al podio a enfundarse un día más el maillot blanco de los jóvenes.

Tercero en la general a 3.27 del líder del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, el ciclista de Ensenada trata de vivir feliz su primera experiencia en las carreteras francesas.

"Simplemente trato de disfrutar de todo esto, de disfrutar del Tour y de pasármelo bien", concluyó.