El excapitán español Willy Molina entrenará al Trieste y debutará en la Primera italiana

El exwaterpolista ceutí seguirá su progresión como entrenador en las filas del Pallanuoto Trieste, club con el que ha firmado un contrato por dos campañas, con una tercera opcional, según informaron a EFE fuentes del entorno familiar del técnico.

Guillermo Molina Ríos (Ceuta, 1984) fue uno de los jugadores más destacados del waterpolo internacional durante su etapa en activo, ya que con la selección española conquistó el Campeonato del Mundo de 2001 en Fukuoka (Japón) y la medalla de plata en el disputado en 2009 en Roma.

Posteriormente, obtuvo la nacionalidad italiana debido a sus años de residencia en el país transalpino, lo que le permitió defender también la camiseta de la selección absoluta de Italia.

Su trayectoria como jugador estuvo marcada por una exitosa etapa en el Pro Recco, donde conquistó seis títulos de la Liga italiana, cinco Copas de Italia, dos 'Champions League' (2010 y 2012) y una Supercopa de Europa, levantada precisamente en la piscina 'Bruno Bianchi' de Trieste.

Tras poner fin a su carrera como jugador, Willy Molina inició su andadura en los banquillos en 2024 al frente del RN Sori, equipo de la Serie A2 italiana.

En apenas dos temporadas consiguió llevar al conjunto genovés hasta la final por el ascenso a la Serie A1, aunque se quedó a las puertas de ese éxito tras caer en el tercer y definitivo encuentro frente al Lazio Nuoto, y ahora el técnico y exjugador español afronta un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes del waterpolo italiano.

"En cuanto surgió la posibilidad de venir al Pallanuoto Trieste, la decisión fue muy fácil porque es un reto muy estimulante para mí y un paso adelante en mi carrera. Intentaré crecer junto al grupo. Tenemos mucho trabajo por delante", declaró en la web del club de la región de Friuli-Venecia Julia (noreste de Italia).

Molina, olímpico con España en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, indicó que contará "con una plantilla joven y renovada" y necesitarán "tiempo" para conocerse "y encontrar la mejor sintonía", y añadió: "siempre he pensado partido a partido y ésta será una temporada larga, con compromisos tanto en Italia como en Europa, pero la confianza es muy alta".