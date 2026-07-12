Haeran Ryu logra en Evian su segundo 'major' consecutivo

Ryu, de 25 años, sumó en el Evian Resort Golf Club su segundo 'major' consecutivo puesto que hace dos semanas también ganó el Campeonato de la PGA en Minnesota (Estados Unidos).

La golfista surcoreana logró el triunfo en el desempate, ya que Brooke Henderson, que inició la jornada a siete golpes, fue remontando puestos hasta conseguir un eagle en el último hoyo que igualó su resultado.

Ryu firmó en la última jornada de competición una tarjeta de 71 golpes (par) con un bogey y un birdie, unos números muy inferiores a los que registró en el día anterior con 60 golpes (11 bajo par), la más baja en la historia de los 'majors'. En total sumó 265 golpes (-19).

Henderson, que no parecía contar para el triunfo debido a esos siete golpes de desventaja, hizo una tarjeta de 64 impactos (7 bajo par) con tres eagles, tres birdies y dos bogey y se convirtió en la segunda jugadora de la historia en lograr tres 'eagles' en la ronda final de un torneo. La primera fue la estadounidense Jane Park en St Andrews, en el Abierto Británico, en 2017.

Tercera, a solo un golpe, quedó la japonesa Aki Iwai.