Holloway vence a McGregor por lesión en un regreso que terminó en segundos

McGregor salió decidido a imponer condiciones desde el inicio e intentó sorprender con una patada voladora. Sin embargo, apenas segundos después sintió una molestia en la rodilla tras lanzar varias patadas en salto de tijera. Incapaz de mantenerse en pie y con visibles gestos de dolor, el excampeón obligó al árbitro a detener la pelea, otorgándole la victoria a Holloway.

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El desenlace recordó el dramático episodio vivido en 2021, cuando McGregor sufrió una fractura de tibia y peroné durante su trilogía ante Dustin Poirier, lesión que lo mantuvo alejado de la competencia durante cinco años.

Con esta derrota, el irlandés deja su récord en 22 victorias y 7 derrotas, mientras que Holloway firma un triunfo importante en una pelea marcada por el infortunio de su rival.