Polideportivo
12 de julio de 2026 a la - 11:59

Holloway vence a McGregor por lesión en un regreso que terminó en segundos

Conor McGregor ensaya una patada momento en que se lesiona la rodilla y finaliza la pelea a favor de Holloway-
Conor McGregor ensaya una patada momento en que se lesiona la rodilla y finaliza la pelea a favor de Holloway-040355+0000 IAN MAULE

El esperado regreso de Conor McGregor al octágono terminó de la peor manera. El irlandés cayó por nocaut técnico (TKO) ante Max Holloway en el primer asalto, luego de sufrir una lesión en la pierna que le impidió continuar el combate.

Por ABC Color

McGregor salió decidido a imponer condiciones desde el inicio e intentó sorprender con una patada voladora. Sin embargo, apenas segundos después sintió una molestia en la rodilla tras lanzar varias patadas en salto de tijera. Incapaz de mantenerse en pie y con visibles gestos de dolor, el excampeón obligó al árbitro a detener la pelea, otorgándole la victoria a Holloway.

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El desenlace recordó el dramático episodio vivido en 2021, cuando McGregor sufrió una fractura de tibia y peroné durante su trilogía ante Dustin Poirier, lesión que lo mantuvo alejado de la competencia durante cinco años.

El staff médico atiende al irlandes que se lamenta por la lesión y derrota,
El staff médico atiende al irlandes que se lamenta por la lesión y derrota,

Con esta derrota, el irlandés deja su récord en 22 victorias y 7 derrotas, mientras que Holloway firma un triunfo importante en una pelea marcada por el infortunio de su rival.