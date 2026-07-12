Lunes, 13 de julio de 2026

. Previa del Francia-España y actualidad de las otras dos selecciones semifinalistas, Inglaterra y Argentina.
Cantal (Francia). El Tour de Francia vive este lunes en Cantal su primera jornada de descanso, tras una asfixiante primera semana marcada por las altas temperaturas, inéditas en la caravana de la carrera, y por el fuerte ritmo impuesto por el equipo UAE del líder, el esloveno Tadej Pogacar. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.
- Tour de Francia (hasta 26) (FOTO). Jornada de descanso en Cantal. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.
- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Previa de la primera semifinal, Francia-España, que se juega el martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EEUU).
- Inglaterra-Argentina. Precedentes históricos entre deporte y tensión política. Por Andrea Montolivo.
- Análisis del Gran Premio de Alemania. "Marc Márquez, el 'King of the Ring' lo vuelve a hacer y cada vez está más cerca del líder". Por Juan Antonio Lladós.
- Clasificaciones mundiales ATP y WTA tras el torneo de Wimbledon.
- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)
- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).
----------------------------------------------------------------
Redacción EFE Deportes