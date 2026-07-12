Mercado NBA 2026-2027: el verano que sacudió a la liga con traspasos históricos

Giannis, el bombazo del verano

El movimiento más impactante fue la salida de Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks rumbo al Miami Heat. A cambio, Milwaukee recibió a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakučionis y múltiples selecciones de primera ronda del Draft, en una operación que marca el inicio de una nueva era para ambas franquicias.

Jaylen Brown cambia Boston por Philadelphia

Otro de los grandes golpes del mercado fue el traspaso de Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers. Boston recibió al veterano Paul George, además de dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda. La operación puso fin a una década de Brown con los Celtics y conformó un poderoso núcleo en Filadelfia junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey.

Kawhi vuelve a Toronto... pero el acuerdo quedó en pausa

Los LA Clippers acordaron enviar a Kawhi Leonard de regreso a los Toronto Raptors, la franquicia con la que conquistó el título de 2019. Sin embargo, la NBA congeló temporalmente la operación mientras investiga un presunto caso relacionado con el contrato comercial del alero, por lo que el intercambio aún no fue oficializado.

Más movimientos de impacto

Entre las restantes operaciones destacadas aparecen el traspaso de Ja Morant a los Portland Trail Blazers, el pase de LaMelo Ball a los Minnesota Timberwolves y la salida de Julius Randle hacia los Brooklyn Nets dentro de un intercambio entre tres equipos.

Renovaciones millonarias

Las franquicias también blindaron a varias de sus estrellas con contratos máximos.

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Donovan Mitchell continuará en los Cleveland Cavaliers tras firmar una extensión de 273 millones de dólares.

Victor Wembanyama renovó con los San Antonio Spurs por cinco temporadas y 252 millones.

Trae Young seguirá liderando a los Atlanta Hawks luego de acordar una extensión de cuatro años y 212 millones.

Agencia libre con los Lakers como protagonistas

La salida de LeBron James como agente libre abrió una nueva etapa en Los Angeles Lakers, que reaccionaron con varias incorporaciones importantes.

Austin Reaves renovó por cuatro años y 185 millones de dólares, Walker Kessler llegó desde Utah mediante un sign-and-trade, mientras que Ayo Dosunmu y Quentin Grimes reforzaron la rotación del equipo angelino.

Entre otros movimientos destacados de la agencia libre aparecen la continuidad de Tari Eason en Houston Rockets, la llegada de Mitchell Robinson a Boston Celtics, la renovación de Kristaps Porzingis con Golden State Warriors, el fichaje de Anfernee Simons por Philadelphia 76ers y el arribo de Rui Hachimura a los LA Clippers.