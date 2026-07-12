Polideportivo
12 de julio de 2026 a la - 13:55

Merecido reposo este lunes tras una semana de dureza y calor

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Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- Pocas veces el pelotón del Tour de Francia habrá aguardado con más ansia la primera jornada de reposo tras una asfixiante primera semana marcada por las altas temperaturas, inéditas en la caravana del Tour, y por el fuerte ritmo impuesto por el UAE del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

Por EFE

Los corredores descansarán este lunes en el Cantal, en pleno Macizo Central, el segundo que atraviesa el pelotón tras los Pirineos, antes de afrontar el Jura y los Vosgos para cerrar el Tour en los Alpes.

La jornada de reposo servirá para recomponer fuerzas de cara al resto de la carrera y estudiar los planes para tratar de plantar cara al dominio de Pogacar.

El esloveno lidera la general con 2.42 sobre el danés Jonas Vingegaard y 3.27 frente a su compañero mexicano Isaac del Toro.

La lucha por el podio se prevé también ajustada, con el belga Remco Evenepoel en cuarta posición, a tres segundos del tercer puesto, el español Juan Ayuso cuatro segundos más atrás, el francés Paul Seixas a 3.55 y el alemán Florian Lipowitz a 4.00.