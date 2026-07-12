Merecido reposo este lunes tras una semana de dureza y calor

Los corredores descansarán este lunes en el Cantal, en pleno Macizo Central, el segundo que atraviesa el pelotón tras los Pirineos, antes de afrontar el Jura y los Vosgos para cerrar el Tour en los Alpes.

La jornada de reposo servirá para recomponer fuerzas de cara al resto de la carrera y estudiar los planes para tratar de plantar cara al dominio de Pogacar.

El esloveno lidera la general con 2.42 sobre el danés Jonas Vingegaard y 3.27 frente a su compañero mexicano Isaac del Toro.

La lucha por el podio se prevé también ajustada, con el belga Remco Evenepoel en cuarta posición, a tres segundos del tercer puesto, el español Juan Ayuso cuatro segundos más atrás, el francés Paul Seixas a 3.55 y el alemán Florian Lipowitz a 4.00.