Pogacar: "Si dependiera de mi no haría carreras en julio"

"Es algo de lo que tenemos que hablar. Si yo pudiera cambiar cosas cambiaría el calendario y no pondría carreras en julio en lugares calurosos. Pero hay que estudiarlo, yo no puedo hacer gran cosa", indicó el ciclista del UAE.

Sobre la propuesta de que las etapas empiecen más temprano, Pogacar afirmó que no es partidario: "No cambia nada porque estaríamos en meta en el momento más caluroso del día. Hoy hacía más calor a la salida que a la llegada. Y si además nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, no me parece ideal", comentó.

Pogacar comentó que esperan la jornada de descanso y dijo que no siente espíritu de revancha para la siguiente etapa, el próximo martes, con final en Le Lioran, donde hace tres años fue superado por el danés Jonas Vingegaard.

"Es una etapa diferente de la de entonces. Será difícil de controlar, yo no pienso en una revancha", comentó.