Martes, 14 de julio de 2026

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. Además, previa de la segunda semifinal, Inglaterra-Argentina, que se juega el miércoles en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia (EEUU) y ruedas de prensa de los protagonistas. Por Andrea Montolivo

Le Lioran (Francia). Tras la jornada de descanso del lunes, el 113 Tour de Francia se reanuda con la disputa de la décima etapa, de montaña entre Aurillac y Le Lioran sobre un duro recorrido de 166,6 kilómetros con cuatro puertos de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Jerusalén. Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como 'Olimpiadas Judías', que ha reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país.

- Memorial István Gyulai, en Budapest, última parada del Circuito Continental Oro

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 10ª etapa: Aurillac-Le Lioran, de 166,6 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026. Primera semifinal: Francia-España (19.00 GMT), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EE.UU.) (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA).

. Previa de la segunda semifinal, Inglaterra-Argentina, que se juega el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (EEUU). Por Andrea Montolivo.

. Ruedas de prensa desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

- Los Fire de Chicago presentan oficialmente al delantero Robert Lewandowski, procedente del Barcelona. (FOTO)

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones (y 15).

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia (hasta 16).

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Abierto Británico. Ruedas de prensa de Jon Rahm, Justin Rose, Scottie Scheffler y Rory McIlroy

- Jerusalén. Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como 'Olimpiadas Judías', que ha reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes