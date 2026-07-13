Santa Clara hace historia con un doble título y se consagra campeón absoluto del rugby femenino

El rugby femenino paraguayo tiene un nuevo referente. El Santa Clara Rugby & Hockey Club escribió una de las páginas más importantes de su historia al proclamarse campeón absoluto del Torneo Nacional Apertura 2026, gracias a la consagración de sus equipos de Mayores y Juvenil Femenino en la jornada disputada el domingo 12 de julio.

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El doble campeonato representa el primer título nacional para la institución y premia un proceso de crecimiento sostenido, basado en la formación de jugadoras, el trabajo de los cuerpos técnicos y el respaldo dirigencial al desarrollo del rugby femenino.

Uno de los hechos más destacados de la temporada fue la histórica campaña del equipo Juvenil Femenino, que participó en la primera competencia oficial de esta categoría organizada en el país.

Las jóvenes rugbistas completaron un torneo perfecto, manteniéndose invictas durante toda la competencia y convirtiéndose en las primeras campeonas nacionales de la categoría.

El plantel de Mayores tampoco dejó dudas de su evolución competitiva. Con una campaña sólida, Santa Clara se quedó con el título del Torneo Apertura 2026, completando un doblete histórico que reafirma el crecimiento deportivo del club.

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Desde la institución destacaron que este logro es fruto del esfuerzo colectivo de jugadoras, entrenadores, dirigentes, familias y colaboradores que han impulsado el desarrollo del rugby femenino desde los primeros pasos del proyecto.

“Este campeonato marca un antes y un después para nuestro club. Nos llena de orgullo ver a nuestras jugadoras alcanzar este logro histórico y, especialmente, a la categoría juvenil, que se convierte en la primera campeona nacional de la historia en su categoría”, señalaron desde la dirigencia del Santa Clara Rugby & Hockey Club.

Con esta histórica consagración, Santa Clara no solo celebra el primer título nacional de su trayectoria, sino que también se posiciona como uno de los clubes protagonistas del rugby femenino paraguayo, renovando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de deportistas y con el fortalecimiento de una disciplina que continúa creciendo en el país.