Vallejo y Paris avanzan a los cuartos de final en Bastad

La dupla Adolfo Daniel Vallejo y Joshua Paris derrotó al binomio compuesto por el chileno Alejandro Tabilo y al ecuatoriano Diego Hidalgo, en dos mangas, por 6-3 y 7-6 (4), en 1 hora con 14 minutos.
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En cuartos, Vallejo y Paris enfrentarán al triunfador del enfrentamiento entre el francés Theo Arribage y el portugués Francisco Cabral, que son los máximos favoritos, que se miden a los invitados, los suecos Erik Grevelius y Adam Heinonen.
En individuales, Dani Vallejo (22 años), 71 del mundo, lidiará este martes en primera ronda con el gigante español Miguel Damas (26), de 2,08 metros de estatura, situado en el puesto 300 de la clasificación ATP.
El enfrentamiento se desarrollará en la Cancha 2, aproximadamente a las 08:00, hora paraguaya. El vencedor lidiará en la ronda previa a octavos con el triunfador del duelo entre el neerlandés Botic van de Zandschulp y el japonés Taro Daniel, proveniente de la “qualy”, la fase clasificatoria para ingresar al cuadro principal.