Polideportivo
13 de julio de 2026 a la - 13:09

Vallejo y Paris avanzan a los cuartos de final en Bastad

Adolfo Daniel Vallejo ganó este lunes en dobles y el martes debuta en individuales contra el español Miguel Damas en Bastad, Suecia.
Adolfo Daniel Vallejo ganó este lunes en dobles y el martes debuta en individuales contra el español Miguel Damas en Bastad, Suecia.Facebook

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y el británico Joshua Paris salieron airosos este lunes en su presentación inicial en la competencia de goles del torneo de Bastad, en Suiza y avanzaron a los cuartos de final.

Por ABC Color

La dupla Adolfo Daniel Vallejo y Joshua Paris derrotó al binomio compuesto por el chileno Alejandro Tabilo y al ecuatoriano Diego Hidalgo, en dos mangas, por 6-3 y 7-6 (4), en 1 hora con 14 minutos.

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En cuartos, Vallejo y Paris enfrentarán al triunfador del enfrentamiento entre el francés Theo Arribage y el portugués Francisco Cabral, que son los máximos favoritos, que se miden a los invitados, los suecos Erik Grevelius y Adam Heinonen.

En individuales, Dani Vallejo (22 años), 71 del mundo, lidiará este martes en primera ronda con el gigante español Miguel Damas (26), de 2,08 metros de estatura, situado en el puesto 300 de la clasificación ATP.

El enfrentamiento se desarrollará en la Cancha 2, aproximadamente a las 08:00, hora paraguaya. El vencedor lidiará en la ronda previa a octavos con el triunfador del duelo entre el neerlandés Botic van de Zandschulp y el japonés Taro Daniel, proveniente de la “qualy”, la fase clasificatoria para ingresar al cuadro principal.