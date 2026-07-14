Carapaz, combativo del día: "El esfuerzo no ha sido suficiente para ganar"

"Al final sabíamos que hoy era una carrera muy dura, sobre todo en la primera parte, donde ha habido mucho control del equipo UAE. Luego he intentado probarlo, tenía las piernas para hacerlo. Hemos intentado ganar la etapa, hice todo lo posible", señaló en meta.

"La locomotora del Carchi" se jugó el todo por el todo en una etapa que tenía marcada en su agenda como posibilidad de victoria, pero se encontró con un ataque de Pogacar que echó abajo todas sus ilusiones.

"Conocía la etapa, sabía que eran puertos muy encadenados que me venían muy bien. Creo que no era un peligro para la clasificación general, por eso intenté probarlo desde lejos. Sabía que tenía una buena opción, pero al final no ha sido suficiente para poder llegar para lograr la victoria", concluyó.