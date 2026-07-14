Deportivo Colón se corona campeón del Torneo Apertura 2026 de vóley masculino

El Deportivo Colón volvió a celebrar en el vóley paraguayo al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 de la Primera División A1 de la Federación Paraguaya de Vóley (FPV), luego de imponerse por 3 sets a 2 a Sport Venezuela en el segundo encuentro de la serie final.

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El conjunto colonista ya había tomado ventaja al ganar el primer partido del playoff y, en la revancha, repitió el marcador para sellar la serie y conquistar un nuevo título nacional.

Con esta consagración, Colón reafirma su protagonismo en el voleibol masculino paraguayo y continúa ampliando su exitoso historial de campeonatos.

El plantel campeón estuvo integrado por Walter Riveros, José Gaona, Roberto Bogado, Edgar Gamarra, Jorge Riveros, Ruam Alcántara, Alejandro Garay, Nicolás Bogado, Manuel Martínez, Rodrigo Paredes, Milton Martínez, José Macchi, Pedro Giménez Jr., Gonzalo Melgarejo, Santiago Estigarribia y Elías Enríquez.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Hugo Barrios como director técnico, acompañado por los asistentes José Ramírez y Pedro Giménez, mientras que la preparación física estuvo a cargo de Pablo Giménez.

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Con una campaña sólida y dos victorias consecutivas en la serie decisiva frente a Sport Venezuela, el Deportivo Colón cerró el primer semestre de la temporada levantando el trofeo de campeón del Apertura 2026.