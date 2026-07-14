Dani Vallejo supera la primera ronda en Gastad

En una hora y 31 minutos, Adolfo Daniel Vallejo (22 años) se impuso en la Cancha 2 al español Miguel Damas (26) por 6-3 y 6-3, accediendo a la segunda ronda del torneo ATP 250 de Gastad, en Suecia.

Lea más: Vallejo y Paris avanzan a los cuartos de final en Bastad

El mejor tenista paraguayo de la actualidad enfrentará en la siguiente instancia al neerlandés Botic van de Zandschulp (30), que en esta misma jornada derrotó al japonés Taro Daniel por 7-6 (0) y 6-4.

Pese a contar con solo el 55 por ciento de primeros servicios, Dani Vallejo estableció una clara diferencia sobre su rival en los demás ítems, como puntos ganados, oportunidades de quiebres aprovechadas y demás. No registraron aces y ambos cometieron dobles faltas en dos oportunidades.

Van de Zandschulp, sexto sembrado en el evento desarrollado en suelo sueco, ocupa en la actualidad el puesto 54 en el escalafón ATP. Su mejor ránking fue 22, que lo alcanzó a fines de agosto de 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vallejo marcha 71 y su mejor colocación fue 70, por lo que es altamente probable que llegue a su mejor ubicación dentro de esta ascendente carrera.

En dobles, Dani compite con el británico Joshua Parris. Esperan rival en cuartos de final.