Duplantis se queda sin nuevo récord y Ja'Kobe Tharp refuerza su dominio en Hungría

Duplantis, que ya había conseguido uno de sus quince récords del mundo en este mismo escenario en 2025 (cuando saltó 6,29 metros por primera vez), se deshizo del último de sus competidores con el listón en 6,07 metros. El siete veces campeón del mundo y dos veces oro olímpico, entonces, fue a por el 6,32.

'Mondo' no empezó con un buen salto y se quedó pensativo, reflexionando sobre lo que debía mejorar. Estuvo mucho más cerca en el segundo intento, pero de nuevo el tercero no fue bueno y se despidió de Budapest sin una nueva plusmarca mundial.

En 110 vallas, el estadounidense Ja'Kobe Tharp competía por primera vez en Europa después de batir la plusmarca mundial (12.75) el pasado 10 de junio en los Campeonatos Universitarios Estadounidenses. Tenía como gran rival a su compatriota Cordell Tinch, campeón olímpico en Tokio.

El dominio de Tharp fue evidente de principio a fin. El norteamericano tuvo tiempo de mirar a la cámara y señalar con el dedo hacia el suelo cuando cruzó la meta, si bien con un cronómetro alejado de su mejor rendimiento (12.85, récord de la reunión). Tinch tuvo que conformarse con el tercer puesto, pero firmó su mejor tiempo del año (13.06). Cuarto fue el cubano Kendry Menéndez, con un registro de 13.09.

Los 100 femeninos eran otro de los grandes atractivos. La jamaicana Elaine Thompson-Herah, doble campeona olímpica (100 y 200) en los Juegos de Río y Tokio y segunda mejor marca de la historia en los 100 (10.54, a 0.05 del récord), se medía con la santalucense Julien Alfred, oro en los 100 y plata en los 200 en los Juegos de París.

La carrera no fue particularmente rápida. Thompson-Herah, que ha regresado a la competición en este 2026 después de tomarse 2025 para descansar y recuperar, terminó en cuarta posición con un tiempo de 11.04. Empezó mejor la también jamaicana Tina Clayton, pero perdió la primera posición a causa del gran final de Julien Alfred, que terminó con 10.87 (mejor marca de su temporada).

También en el salto de longitud masculino había esperanzas de grandes marcas. El griego Miltiadis Tentoglou llegaba a Budapest después de firmar el pasado viernes en Mónaco la mejor marca mundial del año, con 8,61 metros. El dos veces campeón olímpico, no obstante, se encontró con una competición que ganó sin necesidad de saltar demasiado. Su último salto, de 8,31, fue el mejor intento de la jornada.

En la penúltima prueba de la jornada, los 800 metros masculinos, el argelino Djamel Sedjati debutaba en la distancia este 2026. El bronce olímpico y dos veces subcampeón mundial fue de tapado durante gran parte de la carrera, pero un excelente final le permitió hacerse con la victoria (1:43.19). El español David Barroso, de menos a más, fue tercero (1:43.60).

Además, en lanzamiento de martillo, el canadiense Ethan Katzberg mejoró el que hasta ahora era el mejor registro del año (83,33, también en su poder), al firmar 83,64 metros en su quinto intento.