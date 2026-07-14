Evenepoel, optimismta: "Incluso he podido ganar a Vingegaard"

Tras pasar apuros para seguir el ritmo de los perseguidores de Tadej Pogacar tras la arrancada del esloveno en el Col de Pertus, Evenepoel hizo un gran descenso del puerto y en el esprint final pudo lograr la segunda plaza.

"Sentía un dolor intenso en la cabeza, así que no podía pensar con claridad. Solo tenía que pedalear, y fue la decisión correcta. Luché durante dos o tres minutos, pero al final terminé segundo", señaló.

Evenepoel admitió que hubo momentos en que "los tirones" le hicieron "pasar apuros" y que "fueron muy molestos".

"Fue duro, sobre todo porque acababa de ponerme en cabeza. Queríamos rodar lo más rápido posible para alcanzar a Tadej, pero creo que aún le quedaban fuerzas para esos últimos 3 kilómetros. No hemos sacado mucho provecho con los hombres del Lidl-Trek otra vez. Al menos he ganado a Vingegaard", dijo Evenepoel.

Con la tercera plaza del podio provisional, Evenepoel cotiza al alza y ve el futuro con optimismo.

"En la subida más dura estuve bien posicionado en cabeza e incluso consideré por un momento atacar a Tadej. No creo que esté peor en las subidas que antes", concluyó.