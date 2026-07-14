Polideportivo
14 de julio de 2026 a la - 13:55

Evenepoel, optimismta: "Incluso he podido ganar a Vingegaard"

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Le Lioran (Francia), 14 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora hansgrohe), doble campeón olímpico, pasó al tercer puesto de la general del Tour de Francia tras la décima etapa, a tan solo 30 segundos del danés Jonas Vingegaard, segundo clasificado.

Por EFE

Tras pasar apuros para seguir el ritmo de los perseguidores de Tadej Pogacar tras la arrancada del esloveno en el Col de Pertus, Evenepoel hizo un gran descenso del puerto y en el esprint final pudo lograr la segunda plaza.

"Sentía un dolor intenso en la cabeza, así que no podía pensar con claridad. Solo tenía que pedalear, y fue la decisión correcta. Luché durante dos o tres minutos, pero al final terminé segundo", señaló.

Evenepoel admitió que hubo momentos en que "los tirones" le hicieron "pasar apuros" y que "fueron muy molestos".

"Fue duro, sobre todo porque acababa de ponerme en cabeza. Queríamos rodar lo más rápido posible para alcanzar a Tadej, pero creo que aún le quedaban fuerzas para esos últimos 3 kilómetros. No hemos sacado mucho provecho con los hombres del Lidl-Trek otra vez. Al menos he ganado a Vingegaard", dijo Evenepoel.

Con la tercera plaza del podio provisional, Evenepoel cotiza al alza y ve el futuro con optimismo.

"En la subida más dura estuve bien posicionado en cabeza e incluso consideré por un momento atacar a Tadej. No creo que esté peor en las subidas que antes", concluyó.