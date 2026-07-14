La FIH celebra la cuenta atrás de dos años para Los Ángeles, con dos equipos clasificados

La competición, que ya tiene segura la presencia de la selección femenina de Países Bajos y la masculina de Bélgica, como recientes campeones de la Pro Liga, además de Estados Unidos como anfitrión, se celebrará del 12 al 29 de julio de 2028 en Carson Field, instalación de entrenamiento de Los Angeles Galaxy y que se transformará en un estadio temporal para los Juegos 2028.

El presidente de la FIH, Tayyab Ikram, aseguró que Los Ángeles para los aficionados "serán una ocasión espectacular para vivir la pasión, la energía y el espíritu único del hockey como parte del programa olímpico".

"Los Juegos representan lo mejor de la humanidad (excelencia, amistad y respeto) y Los Ángeles 2028 promete ser una edición inolvidable. Para nuestros atletas, será una oportunidad única en la vida para competir en el escenario deportivo más grande del mundo e inspirar a millones de personas", dijo.

La clasificación para los Juegos, después de las plazas ganadas ya por las neerlandesas y los belgas, se reanudará con la Pro Liga 2026-2027, cuyo campeón tanto en categoría masculina como femenina ganará el billete. Si los campeones ya estuvieran clasificados la plaza será para el subcampeón.

El Mundial de este año, que se jugará del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos, no otorgará plaza para el Mundial y sí lo harán los cinco campeonatos continentales del año que viene, cuyos ganadores también se clasificarán.

En el supuesto de que los campeones ya tengan la clasificación segura a través de la Pro Liga, la plaza olímpica será para los subcampeones.

Los últimos billetes para Los Ángeles se repartirán en los torneos preolímpicos, el mismo año 2028. Se jugarán cuatro, dos por género, en los que participarán ocho selecciones. Los dos primeros de cada uno lograrán la clasificación para intentar relevar en el palmarés olímpico a Países Bajos, campeón en ambas categorías en París 2024.