Pogacar da otra lección para afianzar su liderato

El líder del UAE, que busca su quinto Tour de Francia, atacó en el ascenso al Col de Pertus, el penúltimo de la jornada, a unos 32 kilómetros para la meta, y consiguió una renta de 32 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, que fue segundo, de 34 sobre el francés Paul Seixas y el alemán Florian Lipowitz, de 38 sobre el español Juan Ayuso y su compañero de equipo danés Mattias Skjelmose.

El también danés Jonas Vingegaard, que protagonizó la mayor parte de la caza a Pogacar, fue séptimo a 44 segundos del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro fue octavo a 1.31 de su compañero de equipo.

Pogacar lidera la general con 3.36 de renta sobre Vigegaard, mientras que Evenepoel escala a la tercera posición a 4.06, por delante de Ayuso, que está a 4.22 del liderato y a 16 segundos del podio. El español del Lidl llevará el maillot blanco de mejor joven.

Trece segundos por detrás está el joven francés Paul Seixas, Lipowitz es sexto a 4.44 del liderato y a 38 segundos del podio. Del Toro, que empezó cuarto la etapa, cayó al puesto séptimo a 5.08 del líder.

Cierran el top 10 Skjelmose, octavo a 5.45, el francés Lenny Martinez a 6.34 y el británico Tom Pidcock, que sufrió una caída en el descenso del Puy Mary, a 11.49.