Pogacar: "Es especial ganar un 14 de julio vestido de amarilo"

"Hemos tenido una jornada increíble, hemos seguido el plan que nos habíamos marcado y la ejecución ha sido perfecta. Muchos franceses querían ganar hoy. Para mi llevarme esta etapa en un 14 de julio y vestido de amarillo es especial", dijo el líder del UAE.

El esloveno, que en los días previos había asegurado que no buscaba la venganza por lo que sucedió hace dos años, reconoció ahora que le "rondaba la cabeza".

"Hace dos años fui segundo aquí, no es un mal resultado, sobre todo si te gana Jonas. Hoy me sentía igual, pero el resultado ha sido diferente y para mí es algo formidable", comentó.

Pogacar afronta la segunda parte del Tour con 3 minutos y 36 segundos de ventaja sobre Vingegaard, la mayor renta que nunca ha tenido en la etapa 10 de la carrera francesa.

"El Tour se está desarrollando para mí de forma perfecta, pero ahora llega la alta montaña y las fuerzas pueden equilibrarse. Este terreno me favorece más. Tendré que estar concentrado hasta el final", señaló.

Sobre el desfallecimiento que sufrió su compañero mexicano Isaac del Toro, que cedió la tercera posición de la general, Pogacar lo atribuyó al trabajo que está haciendo en favor del equipo.

"Pasamos muchos kilómetros controlando la carrera y el equipo se resiente. Isaac es joven y con el maillot blanco pasa mucho tiempo dando entrevistas. Es joven y ha pasado un mal momento, pero estoy seguro de que va a demostrar su fortaleza los próximos días", afirmó.