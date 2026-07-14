Vingegaard: "La subidas cortas no me sientan bien y preferí limitar pérdidas"

"Cuando atacó supe que tenía que encontrar mi propio ritmo, y también supe de inmediato que sería una contrarreloj hasta la meta", respondió el líder del equipo Visma-Lease a Bike, segundo en la general a 3.36 del maillot amarillo.

Tras el demarraje de Pogacar a 16 km de meta, Vingegaard tuvo la suerte de contar con la colaboración del resto de corredores que perseguían al esloveno.

"Afortunadamente, recibí ayuda de los demás hombres de mi grupo", dijo el danés en referencia a Paul Seixas, Juan Ayuso, Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, entre otros.

Vingegaard lideró la persecución durante mucho tiempo, pero pagó un precio por ello, ya que en meta perdió 44 segundos.

"En general no fue un mal día. Esas subidas cortas no me sientan muy bien. Puedo conformarme con limitar mis pérdidas. Cuando la pendiente se hizo más pronunciada al final, elegí mi propio ritmo y los del grupo empezaron a esprintar", explicó.

Más alejado en la general, Vingegaard espera etapas con puertos más largos que se adapten mejor a sus condiciones.

"Tengo muchas ganas de afrontar las subidas más largas, porque mis piernas están mejorando cada vez más", concluyó.