Ayuso: "Ha sido una de las etapas más complicadas"

"Para ser sincero, ha sido una de las etapas más complicadas de este Tour hasta ahora. Empezamos bajo la lluvia y las carreteras estaban un poco resbaladizas. Estaba algo nervioso porque la situación no estaba del todo controlada. Solo queríamos salvar la etapa", dijo el ciclista de Jávea.

Ayuso, quien se presentó en el control de firmas con la camiseta de la selección española, destacó el ritmo de la etapa, pero valoró positivamente el papel de su equipo en el Tour.

"El viento a favor y la fuerte escapada del pelotón hicieron que la etapa se volviera rapidísima. Tuvimos que perseguir con mucha fuerza y, por mi parte, me centré en intentar ahorrar la mayor cantidad de energía posible y recuperarme del esfuerzo de ayer", explicó.

"Este Tour de Francia ha sido hasta ahora muy bueno para nosotros Mads Pedersen ganó una etapa y eso nos quitó algo de presión. Tenemos el maillot verde, el blanco y los cascos amarillos como el mejor equipo. Esperamos seguir así".