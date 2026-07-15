El duelo Llopis-Asier Martínez y el 800 femenino, grandes atractivos en Madrid

El mitin de Madrid vuelve a congregar una amplia nómina de atletas de primer nivel internacional con 155 deportistas de 36 países, entre ellos 50 españoles (26 hombres y 24 mujeres) y un total de 94 medallistas internacionales en grandes campeonatos mundiales o continentales en todas sus categorías.

Las pruebas de velocidad reúnen un cartel de enorme nivel. En los 100 metros femeninos, la neozelandesa y plusmarquista regional Zoe Hobbs (10.94) será la gran referencia frente a la española Jaël-Sakura Bestué, una de las máximas exponentes de la velocidad nacional.

En los 400 femeninos destaca la presencia de la chilena Martina Weil (49.72), única inscrita por debajo de los 50 segundos. Frente a ella estarán las españolas Paula Sevilla y Blanca Hervás, protagonistas del enorme crecimiento experimentado por la prueba en España durante las últimas temporadas, sobre todo en relevos.

El mediofondo volverá a ser uno de los focos de atención, tanto en los 800 como en los 1.500 en ambas categorías.

En hombres, los españoles David Barroso (1:43.60) y Adrián Ben (1:43.92) encabezan la lista de inscritos por marca personal en los 800, en una carrera con el nivel suficiente para poder ver registros por debajo de 1:44. En los 1.500 el atractivo será el estreno sobre la pista de Vallehermoso del salmantino Mario García Romo (3:29.18), que regresa a competir en España con el objetivo de recuperar su mejor versión.

En mujeres, el 800 promete una carrera de altísimo nivel con siete atletas por debajo de los dos minutos. Entre ellas estará el trío español formado por Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García Mitjans, protagonistas del mejor momento histórico del 800 femenino español y con el objetivo de seguir acercándose a la plusmarca nacional de Maite Zuñiga de 1:57.45 en Sevilla el 1 de junio de 1988.

El 110 vallas volverá a ser una de las pruebas estrella del mitin. Quique Llopis, vencedor en Madrid el pasado año, llega convertido en una de las grandes referencias internacionales tras una espectacular progresión que le ha llevado a conquistar la plata mundial bajo techo este año y a finalizar cuarto en el Mundial de Tokio 2025. Frente a él estará Asier Martínez, muy igualado con Llopis en marcas esta temporada. Ambos se medirán a un elenco de rivales internacionales de primer nivel como el italiano Lorenzo Ndele Simoncelli, el polaco Jakub Szymanski o el japonés Tatsuki Abe.

En mujeres, dos mujeres por debajo de los 54 segundos en los 400 vallas, la francesa Louise Maraval (53.71) y la italiana Ayomide Folorunso (53.89). Ambas lideran la cita del esperado regreso a Vallehermoso de la plusmarquista española Sara Gallego (54.34), una atleta que siempre firma grandes actuaciones en Madrid. Junto a ella competirá también Daniela Fra, que buscará recuperar el excelente nivel mostrado la pasada temporada.

En los concursos, la pértiga masculina está liderada por el filipino Ernest Obiena, integrante del exclusivo club de los seis metros, mientras que el triple salto contará igualmente con destacados medallistas internacionales encabezados por el jamaicano Haydon Hibbert (17,87 metros) y el argelino Yasser Mohamed Triki (17,67).

En el salto de longitud femenino la australiana Brooke Buschkuehl, plusmarquista de Oceanía con 7,13 metros, será la principal referencia en una prueba que reunirá a tres de las cuatro españolas que este año están revolucionando la especialidad a base de mejores marcas personales: Tessy Ebosele (6,86), Fátima Diame (6,85) y Carmen Rosales (6,71).

Los lanzamientos ocupan un lugar destacado en el mitin. El martillo femenino contará, por segunda vez en Vallehermoso, con la presencia de la plusmarquista mundial, la polaca Anita Wlodarczyk (82,97), la lanzadora más laureada de la historia con tres oros olímpicos, cuatro oros mundiales y cuatro oros europeos, que competirá con la campeona de Europa, la italiana Sara Fantini (75,19), vencedora en Madrid en 2021 y 2022, y las españolas Laura Redondo (70,34), plusmarquista nacional absoluta, y Andrea Sales (70,58), plusmarquista sub23.

En lanzamiento de peso habrá un nivel extraordinario. En hombres, cinco atletas superan los 22 metros, con el neozelandés Tom Walsh (22,90) al frente de la lista, y en mujeres se presenta un bonito duelo entre la portuguesa Auriol Dongmo (20,43) y la sueca Fanny Roos (19,66 m), sin olvidar a la plusmarquista nacional Belén Toimil (18,80).