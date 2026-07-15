El exgrandesligas Yadiel Rivera encabeza a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos 2026

La selección, dirigida también por el exgrandesligas y dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1996 y 1998, Juan 'Igor' González, se conformó en su mayoría con jugadores activos de la Liga de Béisbol Superior Doble A, de la FBPR.

El equipo cuenta con 12 jugadores de posición y 12 lanzadores, detalló la FBPR en un comunicado de prensa.

Además de Rivera, quien jugó seis temporadas en las Grandes Ligas, otros peloteros que se destacan en la selección puertorriqueña son el guardabosque Rubén Castro, dos veces Jugador Más Valioso y campeón bate de la Doble A, el lanzador zurdo Luis Leroy Cruz y el juvenil Jorhan Laboy, quien ha registrado actuaciones sobresalientes con el equipo nacional sub-23.

Mientras, entre las nuevas caras del seleccionado destacan el Lanzador del Año 2026 de la Doble A, Anthony Borrero, y los ganadores del premio Jugador Más Valioso, Edison Mora y José 'Pocholo' Rivera.

Mora fue también campeón bate del torneo federativo en años consecutivos, 2025 y 2026.

El resto de los jugadores de posición de Puerto Rico son Kevin Santa, Alexis Torres, Kevin Luciano, Kerby Camacho, Roberto 'Bebo' Peña, Jan Hernández, Anthony García y Jadiel Sánchez.

El cuerpo de lanzadores lo completan Noel Pinto, Miguel Ausúa, Sidney Duprey, Héctor Hernández, Rubén Ramírez, Joshua Torres, Miguel Mejía, Jorge Benítez y Luis Cintrón.

Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a República Dominicana, Cuba y Curazao, mientras que el grupo B estará integrado por México, Panamá, Colombia y Nicaragua.

El primer encuentro de Puerto Rico está pautado para el 31 de julio a las 19.00 (23.00 GMT) -hora local- en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Como parte de la fase de grupos, el equipo boricua tendrá su segundo compromiso el 1 de agosto frente a Cuba a las 15.00 (19.00 GMT) -hora local- y cerrará esta etapa el 2 de agosto ante Curazao a la misma hora.

La segunda ronda está programada para celebrarse del 4 al 6 de agosto, mientras que la ronda de medallas se jugará el 7 de agosto.