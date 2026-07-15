Fátima Diame: "Lamine Yamal sería un buen saltador pero me gustaría ver a Cucurella"

Diame, de 29 años, será mañana, en el estadio de Vallehermoso de Madrid, una de las estrellas del concurso junto con la australiana Brooke Buschkuehl, plusmarquista de Oceanía con 7,13 metros, y la también española Tessy Ebosele.

"Llego en un buen estado de forma. He entrenado muy bien, he mejorado en cada competición aunque sea centímetro a centímetro y la vuelta de Tessy ha sido positiva. Tengo ganas de saltar aquí, Vallehermoso me gusta y me gustaría salir de aquí con otra marca sensacional", dijo Diame, en alusión a los 6,75 metros que saltó el pasado año en Madrid.

La saltadora, con una marca personal de 6,85 metros, desveló que su objetivo ahora es "disfrutar del camino" sin obsesionarse con una marca concentra.

"Otros años el objetivo eran los siete metros pero pasa un momento que no sale y te frustra. Últimamente pienso que me saldrá, veo los nulos y donde caigo y pienso que tarde o temprano me saldrá pero ahora disfruto del camino. Hago caso a (su entrenador, el exsaltador cubano) Iván Pedroso y sé que saldrá porque estoy fuerte pero no me quiero obsesionar y disfrutar del proceso", comentó.

Fátima Diame también bromeó con la posibilidad de ver a algún jugador de la selección española de fútbol haciendo salto de longitud, en la semana que el equipo nacional se ha clasificado para la final del Mundial.

"Lamine Yamal sería un buen saltador pero me encantaría ver a Cucurella hacer salto de longitud", concluyó.