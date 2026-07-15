Jueves, 16 de julio de 2026

- Barcelona. De Gerard Piqué, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets o Pedro Rodríguez a Pau Cubarsí, Pedri González, Dani Olmo o Lamine Yamal, desde la cima del mundo a Sudáfrica 2010 a la final del Mundial de 2026, el sello del Barcelona mantiene su ascendencia en el fútbol colectivo de la selección española, con el poder de los centrocampistas y del juego posicional frente al individualismo de las grandes estrellas.

- Nueva York. Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan en Nueva York un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores (15.00).

- Montevideo. El maracanazo de Uruguay en el Mundial de 1950 no solo estuvo marcado por la alegría que los campeones tuvieron al alzar la copa, sino también por la tristeza que les generó el dolor de su rival, un Brasil al que le bastaba el empate, y que perdió ante su público por 1-2. Por Santiago Carbone

Chalon-Sur-Saône (Francia). Tres "tachuelas" marcan la duodécima etapa del 113 Tour de Francia, entre el circuito de velocidad de Nevers Magny-Cours y la ciudad de Chalon-Sur-Saône, a la que se llega con el esloveno Tadej Pogacar como líder sólido de la prueba. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Miami. Los Miami Heat presentan oficialmente este jueves a la estrella griega Giannis Antetokounmpo, elegido Mejor Jugador (MVP) de la NBA en 2019 y 2020, y que llegó traspasado desde los Milwaukee Bucks este verano (17.00 GMT).

Redacción deportes. La 154 edición del Abierto Británico comienza en el campo inglés de Royal Birkdale, donde se citan los mejores del mundo a la caza del último grande de la temporada, aunque sin un claro favorito para alzar la Jarra de Clarete conquistada el pasado año por el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo.

Toronto (Canadá). Medio siglo después de su inauguración, los Juegos Olímpicos de Montreal siguen siendo una de las citas más contradictorias de la historia olímpica: la perfección de Nadia Comaneci convivió con el boicot contra el apartheid, la crisis de Taiwán y una factura que Canadá tardó tres décadas en cerrar. Por Julio César Rivas.

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- Reunión internacional de Madrid, de categoría oro World Athletics. Desde las 18.00 GMT en el Estadio Vallehermoso.

- Previa del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Spa-Francorhamps (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- Los Miami Heat presentan oficialmente a Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA en 2019 y 2020, y que llegó traspasado desde los Milwaukee Bucks este verano (17.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 12ª etapa: Circuito de Nevers Magny-Cours-Vhalon-Sur-Saone, de 179,1 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Nueva York. Una vez completadas las semifinales del Mundial, las selección española y la ganadora del cruce entre Inglaterra y Argentina se preparan a partir de este jueves para la gran final que se disputará el domingo en el en MetLife Stadium de Nueva Jersey, la última batalla de un larguísimo torneo que se ha extendido durante 39 días. (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. De Gerard Piqué, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets o Pedro Rodríguez a Pau Cubarsí, Pedri González, Dani Olmo o Lamine Yamal, desde la cima del mundo a Sudáfrica 2010 a la final del Mundial de 2026, el sello del Barcelona mantiene su ascendencia en el fútbol colectivo de la selección española, con el poder de los centrocampistas y del juego posicional frente al individualismo de las grandes estrellas.

- Montevideo. El maracanazo de Uruguay en el Mundial de 1950 no solo estuvo marcado por la alegría que los campeones tuvieron al alzar la copa, sino también por la tristeza que les generó el dolor de su rival, un Brasil al que le bastaba el empate, y que perdió ante su público por 1-2. Por Santiago Carbone.

- Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan en Nueva York un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores (13.00 GMT).

- Nueva York. Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares. (FOTO)(VÍDEO)

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga Europa y la Liga Conferencia.

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19).

- Toronto (Canadá). Medio siglo después de su inauguración, los Juegos Olímpicos de Montreal siguen siendo una de las citas más contradictorias de la historia olímpica: la perfección de Nadia Comaneci convivió con el boicot contra el apartheid, la crisis de Taiwán y una factura que Canadá tardó tres décadas en cerrar. Por Julio César Rivas. (FOTO)

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes