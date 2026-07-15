La Fiscalía pide archivar la causa por fraude contra el designador arbitral de la Serie A

Tras dos años de investigación, los fiscales concluyeron que no existió ningún amaño de partidos y descartaron la hipótesis inicial que apuntaba a que las designaciones arbitrales podían estar condicionadas por el mayor o menor agrado del Inter de Milan, según adelantaron medios italianos.

Además, la Fiscalía también pidió el archivo de la investigación contra el Inter, que había sido incluido recientemente en el procedimiento.

La pesquisa había analizado posibles injerencias de Rocchi en la elección de los colegiados para determinados encuentros, aunque finalmente la Fiscalía considera que no existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal y solicitó el sobreseimiento de la causa.

Aunque igualmente la documentación recopilada durante la investigación fue remitida a la justicia deportiva y a la Fiscalía General del CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano) para que evalúen si pueden existir otras posibles infracciones disciplinarias.

Ante la apertura de la investigación, Rocchi decidió apartarse a finales de abril de su cargo al frente de la Comisión de Árbitros (CAN) para permitir el desarrollo del proceso con mayor "serenidad".

El excolegiado anunció su autosuspensión de forma inmediata, una decisión que, según explicó, tomó con el objetivo de proteger el funcionamiento del grupo arbitral y aseguró, además, que está convencido de que saldrá "indemne" del procedimiento.

La investigación analizaba posibles injerencias de Rocchi en las decisiones arbitrales y se centró, entre otros episodios, en el Udinese-Parma del 1 de marzo de 2025, por un supuesto cambio de criterio del VAR durante la revisión de una jugada

La pesquisa también puso bajo la lupa otros episodios de temporadas anteriores, entre ellos el Inter de Milán-Verona del 8 de enero de 2024, en el que se analizó un posible codazo del defensa 'nerazzurro' Alessandro Bastoni sobre el jugador Ondrej Duda dentro del área que no fue sancionado.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por Domenico Rocca, exárbitro asistente retirado, que alertaba de posibles irregularidades en el sistema arbitral italiano.