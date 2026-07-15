Miércoles, 15 de julio de 2026

- Dallas (EE.UU). Un día después de derrotar con autoridad a Francia en la primera semifinal del Mundial por 0-2, la selección española empieza a pensar en la final del domingo, la segunda de su historia, a la espera de conocer si su rival por el título será Argentina o Inglaterra. El equipo tiene jornada de descanso y por la tarde viaja desde Dallas rumbo a Nueva York, escenario de la final. Por Óscar Maya

- Dallas (EE.UU). España se clasificó a la final del Mundial tras dominar a Francia. El ataque más temible del torneo hasta la fecha lo redujo a un 0,28 de goles esperados, según la estadística avanzada. Y lo logró haciendo gala de su estilo con, sin balón y con el sello de Luis de la Fuente. Por Óscar Maya

- Dallas (EE.UU). Bad Bunny, artista de moda a nivel mundial y también dentro de la selección española. De las 46 canciones que forman la lista de reproducción en el vestuario, siete son del puetorriqueño. Y una de ellas se usó como premonición y muestra del deseo que cumplió este martes España, el de disputar la final del Mundial 2026. Por Óscar Maya

- Dallas (EE.UU.). El técnico más exitoso de la historia del fútbol francés, Didier Deschamps, cierra su ciclo con Les Bleus con el partido que nadie quiere disputar, un encuentro por el tercer puesto que se queda corto para las expectativas creadas, tras volver a caer ante su 'bestia negr'a la selección española. Por Óscar González

- Dallas (EE.UU). La derrota ante España cierra una etapa en la selección francesa, que afronta su reestructuración, probablemente con Zinedine Zidane al mando y una plantilla casi igual, que aún debe explotar el enorme talento que tiene. Por Óscar González

- Redacción deportes. Con España ya en la final del Mundial 2026 y con el Inglaterra-Argentina a punto de jugarse, tres registros ilusionan a los aficionados de La Roja en la definición del título del próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Por Claudia Aguilar Ramírez

- Alicante (España). A sus 85 años, el italiano Giuliano Bevilacqua, autor de la icónica fotografía de la 'Mano de Dios' en el gol del argentino Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial México 1986, buscará otra imagen inmortal este domingo en la final del Mundial en Nueva York, tal y como confesó en una entrevista con EFE. Por Pablo Verdú

Ciudad de México. En el barrio mexicano de Tepito, la leyenda de que Argentina compró allí las camisetas con las que ganó el Mundial de 1986 sigue viva cuatro décadas después entre comerciantes de distintas generaciones, justo cuando la FIFA confirmó que la Albiceleste volverá a enfrentarse a Inglaterra con una camiseta azul inspirada en la utilizada hace cuatro décadas.

Nevers (Francia). La undécima etapa del Tour conduce al pelotón, liderado con autoridad por el esloveno Tadej Pogacar, desde Vichy a Nevers a través de 161,3 kilómetros prácticamente llanos y favorables a los velocistas. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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- Tour de Francia (hasta 26). 11ª etapa: Vichy-Nevers, de 161,3 kms. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 Segunda semifinal: Inglaterra-Argentina (19.00 GMT), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (EE.UU.)(FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Por Andrea Montolivo y Hugo Barcia

- La selección española empieza a pensar este miércoles en la final del domingo, la segunda de su historia, a la espera de conocer si su rival por el título será Argentina o Inglaterra. Por Óscar Maya (FOTO)

- España se clasificó a la final del Mundial tras dominar a Francia. El ataque más temible del torneo hasta la fecha lo redujo a un 0,28 de goles esperados, según la estadística avanzada. Por Óscar Maya (FOTO)

- Bad Bunny, artista de moda a nivel mundial y también dentro de la selección española. De las 46 canciones que forman la lista de reproducción en el vestuario, siete son del puetorriqueño. Por Óscar Maya (FOTO)

- El técnico más exitoso de la historia del fútbol francés, Didier Deschamps cierra su ciclo con Les Bleus con el partido que nadie quiere disputar, el del por el tercer puesto. Por Óscar González (FOTO)

- La derrota ante España cierra una etapa en la selección francesa, que afronta su reestructuración, probablemente con Zinedine Zidane al mando. Por Óscar González (FOTO)

- Con España ya en la final del Mundial 2026 y con el Inglaterra-Argentina a punto de jugarse, tres registros ilusionan a los aficionados de La Roja para la final del próximo domingo. Por Claudia Aguilar Ramírez

- A sus 85 años, el italiano Giuliano Bevilacqua, autor de la icónica fotografía de la 'Mano de Dios' en el gol de Maradona en México 1986, buscará otra imagen inmortal en la final del Mundial. Por Pablo Verdú. (FOTO)

- En el barrio mexicano de Tepito, la leyenda de que Argentina compró allí las camisetas con las que ganó el Mundial de 1986 sigue viva cuatro décadas. (FOTO) (VÏDEO)

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones.

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia (y 16).

- El Campeonato Brasileño vuelve con los primeros partidos de la decimonovena jornada tras un mes de parón por el Mundial 2026

- Previa del Open Británico, que se juega de jueves a domingo en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra).

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes