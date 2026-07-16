Denuncian supuestas irregularidades en proceso electoral de FIDE América

En una carta oficial enviada a las instancias de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) se denuncian presuntas irregularidades cometidas por el presidente de FIDE América, el panameño José Carrillo, y su secretario, el uruguayo Enrique Celi, durante el proceso de calificación de las candidaturas.

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Según el escrito, al recibir la documentación de las listas participantes, el secretario Celi tenía únicamente la obligación de remitirla a FIDE y a la Comisión Electoral. Sin embargo, Carrillo y su secretario habrían emitido “observaciones” sin tener atribuciones para ello y posteriormente enviaron un informe a 42 federaciones nacionales en el que declaraban descalificada la candidatura liderada por Martha Fierro.

La carta de reclamo, ya en poder de FIDE, señala que estas acciones carecen de sustento estatutario y configuran una usurpación de funciones. Además, advierte que se difundió información falsa con el objetivo de proscribir una candidatura.

El equipo de Fierro exige que FIDE garantice la transparencia del proceso y sancione a los responsables.