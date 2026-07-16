Prueba Combinada de Equitación en Conmemoración del Día del Ejército Paraguayo

Las amazonas y jinetes se preparan para otro fin de semana excepcional, esta vez en el Club Hípico “Acá Carayá”, para vivir la experiencia de la Prueba Combinada de Equitación, consistente en Cross Country y Salto de Pista.

La ocasión será propicia para celebrar y conmemorar el Día del Ejército Paraguayo.

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Las modalidades serán de Cross Country y Salto en Pista, conforme han estipulado los organizadores, un peculiar concurso para apreciar la destreza de los atletas y corceles.

Las justas se realizarán el sábado y el domingo, en primer turno se vivirá la experiencia del Cross Country, en la jornada sabatina, mientras que al día siguiente se realizará el concurso de salto específicamente, según las reglamentaciones de la equitación.

Las categorías en competencia serán: Novicios, Debutantes y Media Estrella.

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* El atractivo del cross country. Esta modalidad adoptada para esta competencia tiene un especial atractivo para los amantes de la equitación que gustan de los desafíos a campo traviesa.

Es la principal diferencia de los saltos en los picaderos, que tienen un trayecto definido en pista cerrada, sin embargo, el cross country permite realizar largos recorridos, sorteando otros tipos de obstáculos, la mayoría de ellos naturales, como vegetaciones o cauces de agua, por citar algunos.

Las inscripciones se encuentran abiertas, y se puede realizar con Freddy Báez (0981583394) y Tte. Brahian Salcedo (0985402616).