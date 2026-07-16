Polideportivo
16 de julio de 2026 a la - 02:37

Prueba Combinada de Equitación en Conmemoración del Día del Ejército Paraguayo

El Cross Country será el atractivo en las competencias en conmemoración del Día del Ejército Paraguayo, saltos que se llevarán a cabo en el Acá Carayá este sábado y domingo.
El Cross Country será el atractivo en las competencias en conmemoración del Día del Ejército Paraguayo, saltos que se llevarán a cabo en el Acá Carayá este sábado y domingo.

El Club Hípico Paraguayo “Acá Carayá” tendrá en su pista el Concurso en Conmemoración al “Día del Ejército Paraguayo”, este sábado y domingo. El atractivo especial será la introducción del cross country.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Las amazonas y jinetes se preparan para otro fin de semana excepcional, esta vez en el Club Hípico “Acá Carayá”, para vivir la experiencia de la Prueba Combinada de Equitación, consistente en Cross Country y Salto de Pista.

La ocasión será propicia para celebrar y conmemorar el Día del Ejército Paraguayo.

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Las modalidades serán de Cross Country y Salto en Pista, conforme han estipulado los organizadores, un peculiar concurso para apreciar la destreza de los atletas y corceles.

Las justas se realizarán el sábado y el domingo, en primer turno se vivirá la experiencia del Cross Country, en la jornada sabatina, mientras que al día siguiente se realizará el concurso de salto específicamente, según las reglamentaciones de la equitación.

Las categorías en competencia serán: Novicios, Debutantes y Media Estrella.

* El atractivo del cross country. Esta modalidad adoptada para esta competencia tiene un especial atractivo para los amantes de la equitación que gustan de los desafíos a campo traviesa.

Cross country, una especial competencia que pocas veces se aprecia en nuestro país, tendrá como escenario el RC4 Acá Carayá.
Cross country, una especial competencia que pocas veces se aprecia en nuestro país, tendrá como escenario el RC4 Acá Carayá.

Es la principal diferencia de los saltos en los picaderos, que tienen un trayecto definido en pista cerrada, sin embargo, el cross country permite realizar largos recorridos, sorteando otros tipos de obstáculos, la mayoría de ellos naturales, como vegetaciones o cauces de agua, por citar algunos.

Las inscripciones se encuentran abiertas, y se puede realizar con Freddy Báez (0981583394) y Tte. Brahian Salcedo (0985402616).