Polideportivo
12 de julio de 2026 a la - 15:50

Gran jornada de saltos de la Caballería en San Juan, Misiones

Facundo Rodríguez en lo alto del podio, flanqueado por Mariana Brusquetti (i) y Alexandra González.
Facundo Rodríguez en lo alto del podio, flanqueado por Mariana Brusquetti (i) y Alexandra González.

Este sábado se vivieron emotivas justas de equitación correspondientes al Concurso de Confraternidad de la Segunda División de Caballería en San Juan Bautista, Misiones. Numerosos chicos del semillero del hipismo y de las categorías de Escuela tomaron parte del certamen.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Con excelente cantidad y calidad de amazonas y jinetes de distintas localidades del país se realizó la jornada hípica de “Confraternidad” en la Segunda División de Caballería, en el corazón de San Juan, Misiones.

Lea más: Campeones del CSI Asunción

Las competencias se realizaron en las categorías menores de Mini Escuela 0.30 y Escuelas 0.60, 0.70 y 0.80.

Los resultados

Categoría Escuela 0.80: Campeón Néstor Aquino con Tormenta, vicecampeón Fabrizio Chamorro, 3° Carlos González y 4° Fernando González, todos del Club Hípico San Jorge;

Fabrizio Chamorro (i), Carlos González y Fernando González, destacados en la categoría 0.80, con Daylén Villar y el profesor Tte. 1ro. Alfredo Ojeda, en los extremos.
Fabrizio Chamorro (i), Carlos González y Fernando González, destacados en la categoría 0.80, con Daylén Villar y el profesor Tte. 1ro. Alfredo Ojeda, en los extremos.

Categoría Escuela 0.70: Facundo Rodríguez con Two One Two de la escuela Arte Ecuestre, Mariana Brusquetti, Alexandra González y Sofía Romero;

Categoría Escuela 0.60: Kiara López con Princesa, Raúl Ríos, Jenifer Albariño y Fabrizio Peloso, todos del Club Hípico Pilar.

Nutrida delegación del Club Hípico Pilar, grandes protagonistas de la jornada ecuestre en San Juan Misiones.
Nutrida delegación del Club Hípico Pilar, grandes protagonistas de la jornada ecuestre en San Juan Misiones.

* Mini Escuela. Un punto aparte para la excelente cantidad de menudos entusiastas que tomaron parte en los pequeños saltos de la categoría Mini Escuela.

El semillero de la equitación está vivo a través de centenares de jinetes en todo el país.

La muestra quedó patente en la competencia misionera, donde tomaron parte 39 precoces atletas en la categoría 0.30.