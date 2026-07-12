Gran jornada de saltos de la Caballería en San Juan, Misiones

Con excelente cantidad y calidad de amazonas y jinetes de distintas localidades del país se realizó la jornada hípica de “Confraternidad” en la Segunda División de Caballería, en el corazón de San Juan, Misiones.

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Las competencias se realizaron en las categorías menores de Mini Escuela 0.30 y Escuelas 0.60, 0.70 y 0.80.

Los resultados

Categoría Escuela 0.80: Campeón Néstor Aquino con Tormenta, vicecampeón Fabrizio Chamorro, 3° Carlos González y 4° Fernando González, todos del Club Hípico San Jorge;

Categoría Escuela 0.70: Facundo Rodríguez con Two One Two de la escuela Arte Ecuestre, Mariana Brusquetti, Alexandra González y Sofía Romero;

Categoría Escuela 0.60: Kiara López con Princesa, Raúl Ríos, Jenifer Albariño y Fabrizio Peloso, todos del Club Hípico Pilar.

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* Mini Escuela. Un punto aparte para la excelente cantidad de menudos entusiastas que tomaron parte en los pequeños saltos de la categoría Mini Escuela.

El semillero de la equitación está vivo a través de centenares de jinetes en todo el país.

La muestra quedó patente en la competencia misionera, donde tomaron parte 39 precoces atletas en la categoría 0.30.