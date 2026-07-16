Tradicional certamen Aniversario del Sajonia premia al club Amigos de Pesca

En conmemoración al 105º Aniversario de la institución naranja se desarrolló el concurso internacional de pesca, que congregó a numerosa cantidad de pescadores de diversas instituciones y clubes.
Amigos de Pesca salió airoso del certamen, conquistando el máximo galardón en el Torneo Internacional de Pesca Embarcada, con sus equipistas: Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cárdenas.
El Club Amigos de Pesca se coronó campeón del 105º Aniversario del torneo Internacional de pesca embarcada al ubicar 3 equipos en las primeras posiciones:
6° lugar: Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cardenas;
10° lugar: Pedro Ramírez, Enrique Amarilla y Manuel Guanes;
12° lugar: Analía Garcete, Daniel Zamora y Joel Areco.
* Premios especiales. La organización otorgó los siguientes premios especiales:
Dama mejor clasificada: Analía Garcete del Club Amigos de Pesca;
Mejor extranjero clasificado: Mario Giménez del Club Paysandu de Uruguay;
Pieza Mayor: Daniel Frétes, Miguel Aguilar y Enrique López de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca con una morena de 55 centímetros.
Copa Challenger “Ale Maas”: Club Bella Vista con los equipistas Armin Becker, Pablo Rosner y Enzo Schneider.
Director General de la prueba: Carlos González Cabello.
El Top Ten
Los mejores clasificados en la competencia de Pesca Embarcada Afederados:
1º) Armin Becker, Pablo Rosner y Enzo Scneider del Club Bella Vista;
2º) Javier Hurtado, Rubén Guanes y Mario Giménez del Club Deportivo Sajonia y Paysandú, Uruguay;
3º) Mario Dávalos, Daniel Pagano y Martín Gadea del Club Deportivo Sajonia y Paysandú, Uruguay;
4º) Celso Ayala, Isidro Saucedo y Enrique Estaque de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;
5º) Jorge Encina, Ovidio Vera y Andrés Arevalo del Club Caza y Pesca de San Pedro;
6º) Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cardenas del Club Amigos de Pesca;
7º) Mauro Centurión, Oscar Caballero y Osvaldo Balletbo del Club Pacú Cuá;
8º) Alcides Koetnizer, Carlos López y Cesar Domínguez de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;
9º) José Ramírez, Jorge Silva y Rubén Bogado del Club 3 Puntos;
10º) Pedro Ramírez, Enrique Amarilla y Manuel Guanes del Club Amigos de Pesca
Categoría: Pesca Embarcada No Afederados
1º) Agustín Dimitris, Marcos Recalde y José Báez del Team Pira Kutuha;
2º) Belén Acosta, Isidro Espinola y Diego Mena del Team Oso Polar;
3º) Agripino Cartes, Carlos Zarate y Elías Aquino del Team Atigrado 3.0;
4º) Víctor Ovelar, Antonio González y Pedro Morales del Team Oso Polar;
5º) José Félix Rojas, Juan José Scavone y Gary Corcuera del Team Pirá Kutuha;
6º) Néstor García, Fernando González y Nina Medina del Team Atigrado 3.0;
7º) Carlos Ocampos, Arnaldo Agüero y Luis Vergara del Team Pirá Kutuha;
8º) Hernán González, Wilma Miranda y Rony Guillen del Team Oso Polar;
9º) Carlos Peña, Roger Osorio y Pedro Peña del Team Ultra Pesca;
10º) Marcos Salcedo, Jorge Cardozo y José Yulan del El Dorado de Argentina.
Pesca de Playa
Categoría: Mayores
1º) Rubén Bogado del Club 3 Puntos;
2º) Martín Gadea del Club Paysandú de Uruguay;
3º) Enrique García del Club Gaspar Rodríguez de Francia.
Categoría: Damas
1º) Fanny Rojas de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;
2º) Maleli Gagoiti;
3º) Mercedes Caballero del Club Paysandú de Uruguay.
Categoría: Infantil
1º) Andrea Chiriani del Club Amigos de Pesca;
2º) Sebastián Mareco del Club Deportivo Pilarense;
3º) Gonzalo Giménez del Club Deportivo Sajonia.
Categoría: Cadetes
1º) Lucas Prieto del Club Deportivo Sajonia;
2º) Lautaro González del Villa Elisa Team;
3º) Tessa Buston Heyn del Club Deportivo Sajonia.
Categoría: Juvenil
1º) Luis Martínez del Club Amigos de Pesca;
2º) Ezequiel Chomiq del Club Bella Vista;
3º) Bautista Caporale del Club Paysandu de Uruguay.