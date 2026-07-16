Tradicional certamen Aniversario del Sajonia premia al club Amigos de Pesca

En conmemoración al 105º Aniversario de la institución naranja se desarrolló el concurso internacional de pesca, que congregó a numerosa cantidad de pescadores de diversas instituciones y clubes.

Amigos de Pesca salió airoso del certamen, conquistando el máximo galardón en el Torneo Internacional de Pesca Embarcada, con sus equipistas: Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cárdenas.

El Club Amigos de Pesca se coronó campeón del 105º Aniversario del torneo Internacional de pesca embarcada al ubicar 3 equipos en las primeras posiciones:

6° lugar: Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cardenas;

10° lugar: Pedro Ramírez, Enrique Amarilla y Manuel Guanes;

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12° lugar: Analía Garcete, Daniel Zamora y Joel Areco.

* Premios especiales. La organización otorgó los siguientes premios especiales:

Dama mejor clasificada: Analía Garcete del Club Amigos de Pesca;

Mejor extranjero clasificado: Mario Giménez del Club Paysandu de Uruguay;

Pieza Mayor: Daniel Frétes, Miguel Aguilar y Enrique López de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca con una morena de 55 centímetros.

Copa Challenger “Ale Maas”: Club Bella Vista con los equipistas Armin Becker, Pablo Rosner y Enzo Schneider.

Director General de la prueba: Carlos González Cabello.

El Top Ten

Los mejores clasificados en la competencia de Pesca Embarcada Afederados:

1º) Armin Becker, Pablo Rosner y Enzo Scneider del Club Bella Vista;

2º) Javier Hurtado, Rubén Guanes y Mario Giménez del Club Deportivo Sajonia y Paysandú, Uruguay;

3º) Mario Dávalos, Daniel Pagano y Martín Gadea del Club Deportivo Sajonia y Paysandú, Uruguay;

4º) Celso Ayala, Isidro Saucedo y Enrique Estaque de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;

5º) Jorge Encina, Ovidio Vera y Andrés Arevalo del Club Caza y Pesca de San Pedro;

6º) Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cardenas del Club Amigos de Pesca;

7º) Mauro Centurión, Oscar Caballero y Osvaldo Balletbo del Club Pacú Cuá;

8º) Alcides Koetnizer, Carlos López y Cesar Domínguez de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;

9º) José Ramírez, Jorge Silva y Rubén Bogado del Club 3 Puntos;

10º) Pedro Ramírez, Enrique Amarilla y Manuel Guanes del Club Amigos de Pesca

Categoría: Pesca Embarcada No Afederados

1º) Agustín Dimitris, Marcos Recalde y José Báez del Team Pira Kutuha;

2º) Belén Acosta, Isidro Espinola y Diego Mena del Team Oso Polar;

3º) Agripino Cartes, Carlos Zarate y Elías Aquino del Team Atigrado 3.0;

4º) Víctor Ovelar, Antonio González y Pedro Morales del Team Oso Polar;

5º) José Félix Rojas, Juan José Scavone y Gary Corcuera del Team Pirá Kutuha;

6º) Néstor García, Fernando González y Nina Medina del Team Atigrado 3.0;

7º) Carlos Ocampos, Arnaldo Agüero y Luis Vergara del Team Pirá Kutuha;

8º) Hernán González, Wilma Miranda y Rony Guillen del Team Oso Polar;

9º) Carlos Peña, Roger Osorio y Pedro Peña del Team Ultra Pesca;

10º) Marcos Salcedo, Jorge Cardozo y José Yulan del El Dorado de Argentina.

Pesca de Playa

Categoría: Mayores

1º) Rubén Bogado del Club 3 Puntos;

2º) Martín Gadea del Club Paysandú de Uruguay;

3º) Enrique García del Club Gaspar Rodríguez de Francia.

Categoría: Damas

1º) Fanny Rojas de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;

2º) Maleli Gagoiti;

3º) Mercedes Caballero del Club Paysandú de Uruguay.

Categoría: Infantil

1º) Andrea Chiriani del Club Amigos de Pesca;

2º) Sebastián Mareco del Club Deportivo Pilarense;

3º) Gonzalo Giménez del Club Deportivo Sajonia.

Categoría: Cadetes

1º) Lucas Prieto del Club Deportivo Sajonia;

2º) Lautaro González del Villa Elisa Team;

3º) Tessa Buston Heyn del Club Deportivo Sajonia.

Categoría: Juvenil

1º) Luis Martínez del Club Amigos de Pesca;

2º) Ezequiel Chomiq del Club Bella Vista;

3º) Bautista Caporale del Club Paysandu de Uruguay.