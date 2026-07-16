Polideportivo
16 de julio de 2026 a la - 19:56

Tradicional certamen Aniversario del Sajonia premia al club Amigos de Pesca

El Club Deportivo Amigos de Pesca se coronó campeón en concurso de pesca embarcada "105° Aniversario del Deportivo Sajonia".
El Club Deportivo Amigos de Pesca se coronó campeón en concurso de pesca embarcada "105° Aniversario del Deportivo Sajonia".

Uno de los eventos mas tradicionales de cada temporada es el concurso de pesca deportiva “Aniversario del Club Deportivo Sajonia”, evento de tinte internacional que en esta ocasión coronó campeón a Amigos de Pesca.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

En conmemoración al 105º Aniversario de la institución naranja se desarrolló el concurso internacional de pesca, que congregó a numerosa cantidad de pescadores de diversas instituciones y clubes.

Amigos de Pesca salió airoso del certamen, conquistando el máximo galardón en el Torneo Internacional de Pesca Embarcada, con sus equipistas: Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cárdenas.

El Club Amigos de Pesca se coronó campeón del 105º Aniversario del torneo Internacional de pesca embarcada al ubicar 3 equipos en las primeras posiciones:

6° lugar: Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cardenas;

10° lugar: Pedro Ramírez, Enrique Amarilla y Manuel Guanes;

12° lugar: Analía Garcete, Daniel Zamora y Joel Areco.

* Premios especiales. La organización otorgó los siguientes premios especiales:

Dama mejor clasificada: Analía Garcete del Club Amigos de Pesca;

Mejor extranjero clasificado: Mario Giménez del Club Paysandu de Uruguay;

Pieza Mayor: Daniel Frétes, Miguel Aguilar y Enrique López de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca con una morena de 55 centímetros.

Copa Challenger “Ale Maas”: Club Bella Vista con los equipistas Armin Becker, Pablo Rosner y Enzo Schneider.

Director General de la prueba: Carlos González Cabello.

El Top Ten

Los mejores clasificados en la competencia de Pesca Embarcada Afederados:

1º) Armin Becker, Pablo Rosner y Enzo Scneider del Club Bella Vista;

2º) Javier Hurtado, Rubén Guanes y Mario Giménez del Club Deportivo Sajonia y Paysandú, Uruguay;

3º) Mario Dávalos, Daniel Pagano y Martín Gadea del Club Deportivo Sajonia y Paysandú, Uruguay;

4º) Celso Ayala, Isidro Saucedo y Enrique Estaque de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;

5º) Jorge Encina, Ovidio Vera y Andrés Arevalo del Club Caza y Pesca de San Pedro;

6º) Bernardo Ferreira, Carlos Giménez y Jorge Cardenas del Club Amigos de Pesca;

7º) Mauro Centurión, Oscar Caballero y Osvaldo Balletbo del Club Pacú Cuá;

8º) Alcides Koetnizer, Carlos López y Cesar Domínguez de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;

9º) José Ramírez, Jorge Silva y Rubén Bogado del Club 3 Puntos;

10º) Pedro Ramírez, Enrique Amarilla y Manuel Guanes del Club Amigos de Pesca

Categoría: Pesca Embarcada No Afederados

1º) Agustín Dimitris, Marcos Recalde y José Báez del Team Pira Kutuha;

2º) Belén Acosta, Isidro Espinola y Diego Mena del Team Oso Polar;

3º) Agripino Cartes, Carlos Zarate y Elías Aquino del Team Atigrado 3.0;

4º) Víctor Ovelar, Antonio González y Pedro Morales del Team Oso Polar;

5º) José Félix Rojas, Juan José Scavone y Gary Corcuera del Team Pirá Kutuha;

6º) Néstor García, Fernando González y Nina Medina del Team Atigrado 3.0;

7º) Carlos Ocampos, Arnaldo Agüero y Luis Vergara del Team Pirá Kutuha;

8º) Hernán González, Wilma Miranda y Rony Guillen del Team Oso Polar;

9º) Carlos Peña, Roger Osorio y Pedro Peña del Team Ultra Pesca;

10º) Marcos Salcedo, Jorge Cardozo y José Yulan del El Dorado de Argentina.

Pesca de Playa

Categoría: Mayores

1º) Rubén Bogado del Club 3 Puntos;

2º) Martín Gadea del Club Paysandú de Uruguay;

3º) Enrique García del Club Gaspar Rodríguez de Francia.

Categoría: Damas

1º) Fanny Rojas de la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca;

2º) Maleli Gagoiti;

3º) Mercedes Caballero del Club Paysandú de Uruguay.

Categoría: Infantil

1º) Andrea Chiriani del Club Amigos de Pesca;

2º) Sebastián Mareco del Club Deportivo Pilarense;

3º) Gonzalo Giménez del Club Deportivo Sajonia.

Categoría: Cadetes

1º) Lucas Prieto del Club Deportivo Sajonia;

2º) Lautaro González del Villa Elisa Team;

3º) Tessa Buston Heyn del Club Deportivo Sajonia.

Categoría: Juvenil

1º) Luis Martínez del Club Amigos de Pesca;

2º) Ezequiel Chomiq del Club Bella Vista;

3º) Bautista Caporale del Club Paysandu de Uruguay.