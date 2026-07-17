El suizo Schmid se impone al colombiano Tejada en la escapada de Belfort

Es la segunda victoria en una gran vuelta del ciclista del Jayco, que ya había ganado en el Giro de Italia, en 2021.

Entre los integrantes de la fuga del día figuraba el británico Tom Pidcock, que entró con 7.32 minutos con respecto al grupo de los favoritos, lo que le aupó al cuarto puesto de la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.

El ciclista del UAE tiene una renta de 3.36 con el danés Jonas Vingegaard y 4.06 frente al belga Remco Evenepoel, mientras que Pidcock es ahora cuarto a 4.15.

El español Juan Ayuso pierde una posición y se sitúa quinto a 4.22, trece segundos por delante del francés Paul Seixas, de 19 años, y 22 mejor que el germano Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición.