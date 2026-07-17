Infantiles se preparan para ser anfitriones del Sur Centro Handball, a fin de mes

El nutrido combinado guaraní entrena con intensidad con miras a su debut en el Campeonato Sur Centro América SCA Sub 14 de hándbol, que se disputará en nuestro país del 28 de julio al 1 de agosto próximos.

El Trophy es para selecciones emergentes, no mundialistas, y se desarrollará en la rama masculina.

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Paraguay participará con dos equipos en el campeonato regional, para lo cual fueron seleccionados 36 handbolistas de la categoría Infantil.

En los próximos días se conocerá a todos los seleccionados que tomarán parte del Trophy, además del fixture de los partidos correspondientes.

Lista de buena fe paraguaya

Los handbolistas que integrarán las selecciones albirrojas de menores de 14 años, son los siguientes:

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Selección Nacional Sub 14 A: Gabriel Romero y Nicolás Machuca (porteros); Zamir Figueredo y Dyland Penayo (centrales); Gerald Busto, Carlos Raggini, Daniro Díaz, Lucas Páez y Ricardo González (laterales); José Mendoza y Fernando Samudio (pivotes); Mauricio Fariña, Olson Benítez, Lucas Mendoza, Lucas Sandoval y Ahyan Giménez (extremos).

Selección Nacional Sub 14 B: Miguel Amarilla y Lionel Verón (porteros); Miqueias Leal y Néstor Romero (centrales), Carlos Maldonado, Martín Ferreira, Augusto Aguilera, Lucas Loreiro y Facundo Valenzuela (laterales); Freddy Duarte y Misael Montórfano (pivotes), Giuliano Toledo, Jonathan Riveros, Enzo Espínola, Facundo Cabrera y Samuel Nequi (extremos).

También integran el team: Enrique Caballero, Rafael Colmán, Santiago Báez y Thiago Enriquez.