Preseleccionados Sub 14 de balonmano con amistosos en Brasil

Los preseleccionados albirrojos Sub 14 disputan dos amistosos en Santa Helena, Paraná, contra equipos locales, en el marco del Operativo Torneo Sur Centro SCA Trophy sudamericano que se jugará en Asunción, del 28 de julio al 1 de agosto próximos.

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El team disputaba el primer amistoso este viernes, contra un combinado anfitrión, de la ciudad de Santa Helena.

Una frondosa delegación de adolescentes atletas conforma la delegación guaraní, hasta que se empiecen a realizar los cortes que irán dejando a los 14 definitivos.

También se prepara la preselección que tomará parte en el Trophy de Lima, Perú, en la categoría Sub 20, en el mes entrante.

Sub 13 Femenino

Por otra parte, este jueves se realizó el segundo corte de jugadoras en la preselección nacional femenina Sub 13, quedando aún medio centenar de niñas.

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Estas precoces handbolistas forman parte del Operativo Torneo Sur Centro SCA, en el mes de agosto.