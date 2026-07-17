Mauro Schmid fue el "León de Belfort", Pogacar mantiene el maillot amarillo

"El león de Belfort", escultura de 22 metros de largo y 11 de alto, es el emblema de Belfort, el símbolo de la resistencia de la población en la guerra franco-prusiana. A esa imagen hizo honor el suizo Mauro Schmid (Bulach, 26 años), el más valiente de una numerosa fuga que marcó la etapa junto al colombiano Harold Tejada (Astana) .

Zarpazo que introdujo a Schmid en el palmarés del Tour de Francia después de un plan bien organizado por el Jayco, que metió a 4 hombres en la fuga del día. A la hora de la verdad, fue más fuerte que el rival colombiano, zanjando el debate con una ataque a 150 metros de la línea. Otra jornada supersónica que registró 50 kms/hora.

"No me lo puedo creer, ha sido durísimo, metimos a 4 en la fuga, así lo planeamos y hemos ido a tope desde el principio. He podido rematar el trabajo del equipo. Una victoria en el Tour es algo inolvidable, estoy feliz", señaló Schmid, quien tenía la espina clavada desde el Tour 2025, cuando fue segundo en Toulouse.

La tercera plaza se la adjudicó el revolucionario de la etapa, Tom Pidcock, quien pasó de la décima a la cuarta plaza de la general a base de ataques, de ambición, con un desgaste que provocó el pánico en el top 10 de la general. El pelotón se lo tomó con tranquilidad, y llegó a 7.32 de Mauro Schmid.

Todos sufrieron en defensa de su puesto en la general, menos Tadej Pogacar, a buen recaudo en todo momento. Mantuvo las diferencias con sus rivales directos. La siguen Vingegaard a 3.36 minutos y Evenepoel a 4.06 como inquilinos del podio. Pidcock pasa a la cuarta plaza a 4.15 desplazando a Juan Ayuso, ahora quinto a 4.22.

La etapa maratón presentaba un largo tramo llano y los alicientes concentrados en los últimos 55 km con los dos ascensos del día, la Cota des Croix y el Gran Balón. Los gestores de la general mostraron nulo interés en evitar una multitudinaria escapada que transportaba al nombre del vencedor en Belfort. De inicio locura de velocidad: 55,3 km en la primera hora de carrera.

Primero despegaron 37 corredores, entre ellos 3 de Movistar, García Pierna, Oliveira y Hessmann, 2 del Cofidis, Ion Izagirre y Aranburu, y 2 hombres del UAE del líder, McNulty y Wellens. El mejor clasificado era el británico Tom Pidcock, décimo a 11.49 del maillot amarillo.

En la persecución se formó otra marabunta con 20 hombres, entre ellos Mads Pedersen, el maillot verde por puntos. Ambos sectores se terminaron juntando a 92 km de meta. El pelotón de ilustres marchaba a más de 7 minutos. La victoria estaba entre los escapados, y los puertos iban a seleccionar a los candidatos.

La ventaja de la escapada ponía a Pidcock séptimo en la general provisional, superando a Del Toro, Skejlmose y Lenny Martinez, lo que obligó al Bahrain Victorious a poner a Caruso, Stannard, Bauhaus a relevar en cabeza del pelotón, en sustitución de los UAE, para defender la novena plaza de Lenny en la general.

El Pinarello de Pidcock tomó las riendas de la fuga apretando el ritmo en la Cota des Croix (3a, 5,1 km al 4,8). El doble campeón olímpico y mundial de BTT coronó junto a Hermans con más de 8 minutos. En ese instante, a 44 de meta, el británico se metía tercero en la general. Pánico entre los aspirantes al podio y top 10.

La avanzadilla saltó por los aires en el último escollo del día, el legendario Balón de Alsacia (1a, 8,9 km al 6,9), el primer gran puerto que se subió en el Tour, en 1905. De nuevo Pidcock pasó al ataque a 800 metros de la cima, cruzó al frente y se lanzó en el descenso seguido de Van Gil, Harold Tejada, Vauquelin, Plapp, Schmid y Braz Afonso.

El pelotón pasó la meta de montaña a 8.30 minutos con el Red Bull echando una mano para evitar que Evenepoel y Lipowuitz fueran desplazados en la general por Pidcock, que llegó a ponerse segundo de manera provisional por detrás de Pogacar.

En la zona llana, a 16 de meta, los 10 hombres de cabeza comenzaron a jugar sus bazas. Pidcock, gran descendedor, intrépido como pocos, trató de destacarse en busca de la etapa y del podio, pero el británico era el hombre a marcar y debió conformarse con pensar en mantener la distancia con los perseguidores.

Quedaron delante Schmid y Tejada. No hubo reacción de los compañeros de fuga, que levantaron el pie viendo como se marchaban poco a poco. se les fue "el caballo". Ya en la aproximación de meta se produjo el juego de miradas, los marcajes para abrir fuego. El colombiano se precipitó a 400 metros, se desfondó y fue víctima del latigazo final del suizo.

La primera victoria para su país en el Tour desde 2020 con Marc Hirschi. Ahora Schmid regala a su país una victoria con la que abre su palmarés en la "grande boucle", la número 14 de su palmarés y la quinta de la temporada. Todo ante la mirada del "León de Belfort".

El Tour entra en Los Vosgos para la disputa de la decimocuarta etapa entre Mulhouse y Le Markstein, de 155,3 km, jornada corta, pero explosiva que acumula 3.800 metros de desnivel y 4 puertos en su recorrido. De salida tocará subir hasta la cima del Gran Balón (1a, 21,5 km al 4,8).

En mitad de etapa se encadenan el Col du Page (2a, 9,8 km al 4,7) y el Balón de Alsacia, ya escalado en la víspera, y apara finalizar el Col du Haag (1a, 11,2 km al 7,3), con la cima a 6 km de la meta de Le Markstein.