Nico Echavarría pasa el corte en el Abierto Británico y Niemann queda eliminado

Echavarría, de 31 años y 52 del mundo, tuvo una buena actuación en la segunda vuelta, que acabó con -3, gracias a tres 'birdies' en los primeros cinco hoyos y otros dos en la recta final, con dos 'bogeys' entre medias, para colocarse a seis golpes del líder, el australiano Lucas Herbert.

En su segunda participación en el Open, después de que el pasado año no pasara el corte, el jugador de Medellín se mostró satisfecho con su rendimiento en la segunda vuelta del campeonato que se celebra en el campo costero ('link') de Royal Birkdale, al norte de Liverpool (Inglaterra).

"Tuve cosas muy buenas y cosas no tan buenas, pero puede aprovechar los momentos. Este torneo es muy de eso. Arranqué muy bien y a mitad de la ronda no jugué bien, pero me defendí y muy contento con eso. Se puso cerca el corte con el 'bogey' y tocaba ejecutar, y lo hice al final", explicó a los medios al término de la jornada.

Según Echavarría, el Abierto Británico, que este año cumple su 154ª edición, es su 'major' favorito: "Me encanta este estilo de golf".

"No tengo mucha experiencia en este tipo de campo, pero me gusta mucho. Es un golf muy diferente al que estamos acostumbrado y hay que pensar bastante", destacó el colombiano, en cuyo palmarés figuran tres títulos del PGA Tour.

A quien no le fueron bien las cosas fue a Niemann, quien volvió a tener una mala actuación en el último grande de la temporada y quedó eliminado, como el pasado año, en 2023 y en 2019.

En su séptimo Abierto Británico, con un puesto 53 como mejor clasificación, 'Joaco', 48 en el ránking mundial, tuvo una buena segunda ronda, con tres 'birdies' y un 'bogey', pero insuficiente para compensar su mala jornada inaugural, en la que hizo +`6, con doble 'bogey' incluido.

También quedó fuera del torneo al no pasar el corte el amateur argentino Mateo Pulcini en su debut en el Abierto Británico, para el que obtuvo billete tras vencer en el Campeonato Latinoamericano Amateur el pasado mes de enero en Lima.