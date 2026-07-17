Tom Pidcock pide paso en la general: "Estoy cada vez más fuerte, pero se acerca la crono"

El ciclista de Leeds, de 26 años, fue el encargado de revolucionar la escapada del día, y con su tercer puesto en meta pasó a ser cuarto de la general a 4.15 minutos del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y a 9 del tercer escalón que ocupa el belga Remco Evenepoel.

"Ha sido un día duro y he gastado mucha energía, pero eso le pasa a todos los ciclistas. Tengo sentimientos encontrados. Hay muchas cosas positivas que rescatar de este día, pero mi objetivo era ganar la etapa", dijo en meta.

El rendimiento de Pidcock en la etapa fue una inyección de moral para Pidcock, quien recuperó las mejores sensaciones.

"Me estoy acercando de nuevo al mejor nivel y vuelvo a terminar tercero. Ya estoy compitiendo de nuevo. Me recuerda un poco a la Vuelta, donde también perdí tiempo en la primera semana", explicó.

Ante sus opciones en la general a partir de ahora, Pidcock no mostró altas dosis de confianza, sobre todo por la contrarreloj del proximo martes, donde no espera estar entre los primeros.

"Sé que la contrarreloj es el martes, ¿verdad?. Perderé mucho tiempo ahí", admitió Pidcock.

Azparren: "Estrategia estudiada"

Xabier Mikel Azparren, compañero de Tom Pidcock en el Pinarello Q36.5, celebró una estrategia que planeó el equipo durante la cena de la noche anterior.

"Queríamos meter a Pidcock en la fuga y lo conseguíamos, y luego tomar la responsabilidad en el pelotón en un final que le podía ir bien. Metimos a 3 compañeros ahí delante, y eso nos ha salido redondo", explicó el ciclista donostiarra.

Azparren valoró la inyección de moral que supone el cuarto puesto en la general del jefe de filas.

"Es positivo ver que semana a semana y día a día va mejorando su condición, se va encontrando mejor y sobre todo, consigue esa moral positiva de cara a este fin de semana y la semana que viene, que van a ser muy duras", concluyó.