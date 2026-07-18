Argentina aún no cancelo su entrenamiento tras parar la lluvia

Una fuerte aguacero, con viento y numeroso aparato eléctrico, ha alterado la preparación de España y Argentina, que tenían previsto completar su último entrenamiento antes de la final del Mundial que disputarán este domingo en el estadio Metlife de East Rutherford.

España y Argentina, que ultiman su preparación separados por unos 7 kilómetros, en Morristown, no han podido salir al campo de entrenamiento a la hora prevista ante la fuerte tormenta que azotó la zona.

Argentina, tras ver cómo paraba la lluvia, poco menos de media hora después del comienzo del entrenamiento previsto para las 11.30, ha decidido aguardar para ver si puede completar la última práctica antes de la final.

Según el protocolo del Mundial, que acata lo estipulado en Estados Unidos, si cae un rayo a menos de 13 kilómetros de la zona donde se ejercitan hay que esperar media hora en la que no deben caer rayos para poder reanudar la actividad. Si tras esa media hora vuelven a caer rayos, se reactiva el protocolo.