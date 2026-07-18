Duplantis abandona y Hendricks gana concurso de garrocha en Londres

Armand Duplantis superó los 5,60 metros en su primer intento en el estadio olímpico de Londres y luego falló en uno de sus intentos de los 5,85 m., pero volvió a superar a la primera la barra de los 5,95 m.

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El público creía ya que el sueco podía aspirar a superar de nuevo su récord del mundo, actualmente establecido en 6,31 m., pero las cámaras mostraron al atleta sentado en el suelo, mientras estiraba varias veces su muslo izquierdo.

Luego de hablar con su padre, presente al borde de la pista, Duplantes decidió abandonar el concurso. En el estadio en el que se proclamó campeón del mundo en 2017, Sam Kendricks venció en el concurso.

Como Duplantis, el estadounidense superó a la primera los 5,95 m., antes de fallar tres ocasiones a 6,04 m.