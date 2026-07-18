Dani Vallejo queda en las puertas de la final en Suecia

La maratónica primera semifinal del ATP 250 de Bastad tuvo un resultado de 6-4, 6-7 (11) y 6-3 a favor del segundo favorito a ganar el certamen, Luciano Darderi, en 2 horas con 57 minutos.

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Esta es la mejorar performance de Dani Vallejo (22 años) en su ascendente carrera tenística profesional. Llegar a tan elevada instancia en un torneo ATP de categoría 250 constituye un gran mérito, dando pelea a un adversario mejor ubicado en el ránking como Luciano Darderi (24), nacido en Argentina, pero que representa a Italia.

La primera manga fue interminable, con 61 minutos de duración. Pese a ser quebrado de arranque y luego estar 2-0 abajo, Dani demostró una capacidad de reacción para equiparar las acciones, hasta que en el tramo final del set perdió nuevamente el saque y el ítalo-argentino lo pudo cerrar después de numerosos intentos.

Cinco aces y tres dobles faltas, la marca de Vallejo en el primer tramo del juego, que estableció igualmente el registro de 1/6 en break points para nuestro compatriota, y 2/2 para su más efectivo oponente.

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El aún más largo segundo set, con 1 hora y 14 minutos de extensión, fue bastante parejo, por lo que se resolvió en el desempate. Dani llegó a tener una ventaja de 6-3, Darderi lo niveló y el tie break transcurrió entre set point y match point, pero se decantó del lado del deportista de tierra colorada por 13-11.

En el sets decisivo se desinfló de entrada Vallejo, debido a su enorme esfuerzo físico. Ya sin la lucidez necesaria, sucumbió contra Darderi, ganador de este mismo torneo en 2025.

El italiano ahora aguarda en la definición por el vencedor del choque entre el ruso Andrey Rublev, primer sembrado, y el chileno Alejandro Tabilo, tercer preclasificado.

La gran actuación de Vallejo en Suecia contempla las victorias sobre el español Miguel Damas por 6-3 y 6-3 en primera ronda; frente al neerlandés Botic van de Zandschulp por 4-6, 6-3 y 7-6 (4) en octavos y contra el italiano Stefano Travaglia por 7-6 (5) y 6-2 en cuartos.

Vallejo ocupa el puesto 71 del escalafón mundial, pero a partir del lunes mejorará varias posiciones. El ránking virtual, que es apenas referencial, lo ubica en el puesto 61.