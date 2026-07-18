El UAE piensa en el Tour para Pogacar y luego verá si Del Toro puede ser segundo

Pogacar atacó a 1,6 km de la cima del Col de Haag, tal vez esperando a que su compañero Del Toro se recuperase de las dificultades que tuvo en el ascenso. El mexicano no se sintió "el cien por ciento", según el maillot amarillo, pero aún así fue segundo en meta confirmando el doblete del UAE.

"Nuestro objetivo es ganar el Tour y aspiramos a una ventaja segura. Después, se puede empezar a pensar en otros objetivos, pero debes mantener la concentración y mantenerte en lo principal, que es llegar a París de amarillo con Tadej", señaló en Sporza Mauro Gianetti, director del UAE.

La semana se cerrará este domingo con la etapa en la meta inédita en el Tour del Plateau de Solaison, donde Pogacar podría dar ese definitivo golpe de gracia a la carrera.

"Mañana será otro día, pero no estamos obligados a intentar ganar la etapa todos los días, veremos qué pasa", concluyó.