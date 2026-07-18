Josh Kerr destroza el récord del mundo de la milla de El Guerrouj de hace 27 años

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El británico Josh Kerr logró este sábado en la Liga Diamante de Londres, con un tiempo de 3:42.66, el récord del mundo de la milla que estaba en posesión del marroquí Hicham El Guerrouj desde hace 27 años con 3:43.13, desde el 7 de julio de 1999 en Roma (Italia).