Marileidy Paulino mantiene su dominio en los 400 lisos en Londres

Paulino, de 30 años, llegó a la cita en Londres con pleno de victorias en tres pruebas (Doha, París y Mónaco) y pensando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en su país del 24 de julio al 8 de agosto, donde será la abanderada en la ceremonia inaugural junto al boxeador Cristian Pinales.

La atleta dominicana, campeona olímpica en París 2024, volvió a demostrar su dominio sobre la pista con un crono de 48.97, superando en línea de meta a la noruega Henriette Jaeger, que hizo 49.15, récord nacional, y a la jamaicana Stacey Ann Williams, tercera con 49.52. Ellas fueron las únicas de las ocho participantes en bajar de los cincuenta segundos.