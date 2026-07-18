Offringa y Huvermann se citan en la final femenina del Freestyle

Sarah-Quita Offringa comenzó su participación con una actuación contundente frente a la alemana Helena Derya; la arubeña obtuvo 33,4 puntos, la puntuación más alta de los cuartos de final femeninos, frente a los 4,7 de su rival, ha informado este sábado la organización del campeonato en un comunicado.

En semifinales, Offringa mantuvo el control desde los primeros minutos ante la alemana Sandra Schilll.

La vigente referencia del Freestyle femenino volvió a superar la barrera de los 30 puntos y cerró la manga con 32,5, frente a los 2,2 de Schill, para asegurar su presencia en la final.

Maaike Huvermann también completó una mañana muy sólida, ya que en cuartos de final se impuso con claridad a la neerlandesa Isabel van Noesel por 28,9 puntos a 4,9.

Su semifinal frente a la alemana Lisa Kloster fue mucho más ajustada, al tomar una ligera ventaja durante la primera mitad de la manga gracias a maniobras como un ‘gozzada’, un regular ‘kono’ y un ‘culo’. La diferencia entre ambas llegó a ser inferior a un cuarto de punto.

Huvermann mantuvo la calma y reaccionó con varias maniobras en los minutos finales. La neerlandesa terminó imponiéndose por 29,1 puntos a 20,7 y consiguió el pase a la final frente a Offringa, mientras que Lisa Kloster y Sandra Schill disputarán la manga por el tercer puesto.

En el campo masculino el suizo Balz Müller firmó la actuación más destacada de los cuartos de final masculinos superando al italiano Jacopo Testa en una manga de altísimo nivel en la que ambos competidores rebasaron los 40 puntos.

Müller se enfrentará en semifinales al griego Lennart Neubauer que eliminó al belga Dieter Van der Eyken por 41,2 puntos a 37,3.

El programa de la tarde comenzará con las semifinales masculinas: Lennart Neubauer frente a Balz Müller (SUI), y el japonés Takumi Moriya ante el belga Yentel Caers.

A continuación se disputarán las finales de la eliminación simple, incluida la esperada lucha por el triunfo femenino entre Sarah-Quita Offringa y Maaike Huvermann.