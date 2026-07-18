Pogacar suma su cuarta victoria, eleva la cuenta a 25 y afianza el liderato del Tour

Con este triunfo, el ciclista del UAE, camino de conquistar su quinto Tour, empata a 25 triunfos con el francés André Leducq y ya solo tiene por delante a tres hombres, el francés Bernard Hinault (28), el belga Eddy Merckx (34) y el británico Mark Cavendish (35).

El esloveno atacó a falta de algo más de un kilómetro del ascenso al Col du Haag, el último de la jornada, y distanció en la meta en 38 segundos a su compañero mexicano Isaac del Toro y al francés Paul Seixas, en 44 al danés Jonas Vingegaard y en 48 al belga Remco Evenepoel.

El español Juan Ayuso fue sexto a 50 segundos, el mismo tiempo que el alemán Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición, y a 1.18 entró el ecuatoriano Richard Carapaz, gran animador de la escapada de la jornada.

Pogacar afianza su liderato y afronta la última semana con una renta de 4.30 sobre Vingegaard y de 5.04 con Evenepoel, que mantiene el tercer puesto en la general.

Seixas, de 19 años, ocupa ahora la cuarta posición, a 5.19 y arrebata el maillot blanco de mejor joven a Ayuso, que está tres segundos por detrás. El británico Tom Pidcock, que la víspera había alcanzado la cuarta plaza, no pudo aguantar el ritmo de los mejores en el último puerto y cayó al noveno de la general a 7.59.

Lipowitz es sexto a 5.44 del liderato, Del Toro asciende a la séptima posición a 5.44 y el danés Mattias Skjelmose, compañero en el equipo Lidl de Ayuso, es octavo a 7.35.